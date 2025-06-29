Обстріл Степногірська 29 червня: під завалами багатоповерхівки знайшли тіло жінки
Київ • УНН
російські окупанти 29 червня обстріляли Степногірськ, влучивши у багатоповерхівку. Загинула жінка, її тіло знайшли під завалами дев'ятиповерхівки.
У неділю, 29 червня, близько 6 години ранку, російські окупанти обстріляли Степногірськ Запорізької області. Внаслідок влучання у багатоповерхову будівлю є жертви. Про це повідомив у Telegram начальник Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров, передає УНН.
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Окупанти використали для атаки КАБи, РСЗВ, артилерію і дрони. У мережі з’явились фото наслідків влучання.
За словами Федорова, після атаки під завалами дев'ятиповерхівки, в яку влучили росіяни, знайшли тіло жінки.
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