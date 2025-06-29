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Обстріл Степногірська 29 червня: під завалами багатоповерхівки знайшли тіло жінки

Київ • УНН

 • 650 перегляди

російські окупанти 29 червня обстріляли Степногірськ, влучивши у багатоповерхівку. Загинула жінка, її тіло знайшли під завалами дев'ятиповерхівки.

Обстріл Степногірська 29 червня: під завалами багатоповерхівки знайшли тіло жінки

У неділю, 29 червня, близько 6 години ранку, російські окупанти обстріляли Степногірськ Запорізької області. Внаслідок влучання у багатоповерхову будівлю є жертви. Про це повідомив у Telegram начальник Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Окупанти використали для атаки КАБи, РСЗВ, артилерію і дрони. У мережі з’явились фото наслідків влучання.

За словами Федорова, після атаки під завалами дев'ятиповерхівки, в яку влучили росіяни, знайшли тіло жінки.

Нагадаємо

Речник Сил оборони Півдня спростував відхід ЗСУ з Кам'янського Запорізької області. Українські війська тримають цей населений пункт й успішно відбивають російські атаки.

Також УНН повідомляв, що на автодорозі між населеними пунктами Приколотне та Вільхуватка, що у Куп’янському районі Харківської області, безпілотник поцілив у цивільну автівку ВАЗ. Один цивільний загинув, ще один отримав поранення.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійна
Харківська область
Запорізька область
Збройні сили України
Україна
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