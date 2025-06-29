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Обстрел Степногорска 29 июня: под завалами многоэтажки нашли тело женщины

Киев • УНН

 • 630 просмотра

российские оккупанты 29 июня обстреляли Степногорск, попав в многоэтажку. Погибла женщина, ее тело нашли под завалами девятиэтажки.

Обстрел Степногорска 29 июня: под завалами многоэтажки нашли тело женщины

В воскресенье, 29 июня, около 6 часов утра, российские оккупанты обстреляли Степногорск Запорожской области. В результате попадания в многоэтажное здание есть жертвы. Об этом сообщил в Telegram начальник Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Оккупанты использовали для атаки КАБы, РСЗО, артиллерию и дроны. В сети появились фото последствий попадания.

По словам Федорова, после атаки под завалами девятиэтажки, в которую попали россияне, нашли тело женщины.

Напомним

Представитель Сил обороны Юга опроверг отход ВСУ из Каменского Запорожской области. Украинские войска удерживают этот населенный пункт и успешно отбивают российские атаки.

Также УНН сообщал, что на автодороге между населенными пунктами Приколотное и Ольховатка, что в Купянском районе Харьковской области, беспилотник попал в гражданский автомобиль ВАЗ. Один мирный житель погиб, еще один получил ранения.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойна
Харьковская область
Запорожская область
Вооруженные силы Украины
Украина
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