Обстрел Степногорска 29 июня: под завалами многоэтажки нашли тело женщины
Киев • УНН
российские оккупанты 29 июня обстреляли Степногорск, попав в многоэтажку. Погибла женщина, ее тело нашли под завалами девятиэтажки.
В воскресенье, 29 июня, около 6 часов утра, российские оккупанты обстреляли Степногорск Запорожской области. В результате попадания в многоэтажное здание есть жертвы. Об этом сообщил в Telegram начальник Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Оккупанты использовали для атаки КАБы, РСЗО, артиллерию и дроны. В сети появились фото последствий попадания.
По словам Федорова, после атаки под завалами девятиэтажки, в которую попали россияне, нашли тело женщины.
Напомним
Представитель Сил обороны Юга опроверг отход ВСУ из Каменского Запорожской области. Украинские войска удерживают этот населенный пункт и успешно отбивают российские атаки.
Также УНН сообщал, что на автодороге между населенными пунктами Приколотное и Ольховатка, что в Купянском районе Харьковской области, беспилотник попал в гражданский автомобиль ВАЗ. Один мирный житель погиб, еще один получил ранения.