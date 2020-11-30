Обраний президент Молдови планує перші офіційні візити до Києва та Бухаресту

На думку Санду, на президентських виборах у Молдові громадяни проголосували не тільки проти діючого президента Ігоря Додона, а й проти його уряду та парламенту.

“Ці вибори дали нам мандат на боротьбу з корупцією. Нам потрібні позачергові вибори, щоб очистити парламент і відправити у відставку уряд”, — зазначила Санду.

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Новобраний президент Молдови Майя Санду також виступає за виведення російських військ із невизнаного Придністров’я. На її заяву вже відреагували в Кремлі.

“Це оперативна група РФ, по якій немає згоди щодо присутності її на територіях Республіки Молдова. Позиція Молдови і в подальшому буде заснована на виводі даної групи... Це необхідно. Буду працювати з Росією стільки, скільки потрібно, щоб вирішити питання вивозу зброї та виводу війська”, — заявила Санду.

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Під час пресконференції також стало відомо, що інаугурація президента Молдови Майї Санду пройде 24 грудня у Паласі республіки. Через пандемію коронавірусу це буде скромна церемонія. Санду також оголосила, що перші її офіційні візити, як президента, будуть візити до Києва та Бухареста. Можливо, це буде в січні, проте точної дати візитів поки немає.

Як повідомляв УНН, ЦВК Молдови затвердила обрання проєвропейської колишньої прем’єр-міністра країни Майї Санду на посаду президента Республіки Молдова. Міністерство закордонних справ України вже працює над організацією її візиту до країни.