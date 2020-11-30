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Кремль прокоментував заклик Санду вивести російських миротворців з Придністров'я

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Зміна статус-кво в Придністров’ї може призвести до значної дестабілізації ситуації в регіоні, вважають в Кремлі, і закликають уникати “різких рухів” в цій чутливій темі. Відповідну позицію озвучив в понеділок у бесіді з журналістами прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання, за яких умов російські миротворці можуть покинути Придністров’я, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

“Росія виконує дуже важливі функції, і, безумовно, зміна якогось статус-кво, який ґрунтується на дусі і букві міжнародного права, може призвести до серйозної дестабілізації”, — сказав представник Кремля.

“Ми, звичайно, розраховуємо, що все це буде обговорюватися і не будуть робитися будь-які різкі рухи”, — додав він.

Відповідаючи на питання про те, чи налагоджені у Кремля контакти з обраним президентом Молдови Майєю Санду, Пєсков підкреслив: “Контакти йдуть по лінії наших дипломатів”. Він також нагадав, що президент Росії Володимир Путін вже привітав Санду з перемогою на виборах, що минули.

Раніше в понеділок обраний президент Молдови виступила за виведення російських військ і боєприпасів з Придністров’я, а також за заміну миротворців РФ в Придністров’ї на місію цивільних спостерігачів під егідою ОБСЄ.

Нагадаємо, що минулого тижня МЗС РФ заявило, що намір обраного президента Молдови Майї Санду домагатися виведення Оперативної групи російських військ з Придністров’я нібито “направлений на підрив зусиль щодо мирного врегулювання”.

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