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Кремль прокомментировал призыв Санду вывести российских миротворцев из Приднестровья

Кремль прокомментировал призыв Санду вывести российских миротворцев из Приднестровья

Киев  •  УНН

 • 15789 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Изменение статус-кво в Приднестровье может привести к значительной дестабилизации ситуации в регионе, считают в Кремле, и призывают избегать “резких движений” в этой чувствительной теме. Соответствующую позицию озвучил в понедельник в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, при каких условиях российские миротворцы могут покинуть Приднестровье, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

“Россия выполняет очень важные функции, и, безусловно, изменение какого-то статус-кво, который зиждется на духе и букве международного права, может привести к серьезной дестабилизации”, — сказал представитель Кремля.

“Мы, конечно, рассчитываем, что все это будет обсуждаться и не будет делаться каких-либо резких движений”, — добавил он.

Отвечая на вопрос о том, налажены ли у Кремля контакты с избранным президентом Молдовы Майей Санду, Песков подчеркнул: “Контакты идут по линии наших дипломатов”. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин уже поздравил Санду с победой на прошедших выборах.

Ранее в понедельник избранный президент Молдовы выступила за вывод российских войск и боеприпасов из Приднестровья, а также за замену миротворцев РФ в Приднестровье на миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.

Напомним, что на прошлой неделе МИД РФ заявило, что намерение избранного президента Молдовы Майи Санду добиваться вывода Оперативной группы российских войск из Приднестровья якобы “направлено на подрыв усилий по мирному урегулированию”.

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