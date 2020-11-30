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Избранный президент Молдовы планирует первые официальные визиты в Киев и Бухарест

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Избранный президент Молдовы Майя Санду будет добиваться отставки правительства и внеочередных парламентских выборов, а также планирует осуществить первые официальные визиты в Украину и Румынию. Об этом Санду рассказала во время своей пресс-конференции передает УНН.

По мнению Санду, на президентских выборах в Молдове граждане проголосовали не только против действующего президента Игоря Додона, но и против его правительства и парламента.

“Эти выборы дали нам мандат на борьбу с коррупцией. Нам нужны внеочередные выборы, чтобы очистить парламент и отправить в отставку правительство”, — отметила Санду.

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Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду также выступает за вывод российских войск из непризнанного Приднестровья. На ее заявление уже отреагировали в Кремле.

“Это оперативная группа РФ, по которой нет согласия относительно присутствия ее на территориях Республики Молдова. Позиция Молдовы и в дальнейшем будет основана на выводе данной группы... Это необходимо. Буду работать с Россией столько, сколько нужно, чтобы решить вопрос вывоза оружия и вывода войск”, — заявила Санду.

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Во время пресс конференции также стало известно, что инаугурация президента Молдовы Майи Санду пройдет 24 декабря во Дворце республики. Из-за пандемии коронавируса это будет скромная церемония. Санду также объявила, что первые ее официальные визиты, как президента, будут визиты в Киев и Бухарест. Возможно, это будет в январе, однако точной даты визитов пока нет.

Как сообщал УНН, ЦИК Молдовы утвердил избрание проевропейского бывшего премьер-министра страны Майи Санду на пост президента Республики Молдова. Министерство иностранных дел Украины уже работает над организацией ее визита в страну.

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