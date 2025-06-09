Обмін полоненими: омбудсмен Лубінець показав емоційне відео повернення бійців

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець поділився емоційними кадрами з чергового обміну полоненими між росією та Україною. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Омбудсмена.

Переважна більшість з тих, що повернулися, перебувала у російській неволі з 2022 року. Є ті, хто потрапив у полон у перші дні повномасштабного вторгнення. Серед них - бійці Збройних сил, Національної гвардії, прикордонної служби, територіальної оборони, поліцейські тощо.

Також серед обміняних були бійці Десантно-штурмових військ і морської піхоти, які обороняли Маріуполь в 2022 році.

Крім того, Лубінець опублікував відео телефонної розмови звільненого бійця зі своєю мамою.

Мама — найрідніше, що в мене є. Дякую, що ти є