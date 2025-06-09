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Обмін полоненими: омбудсмен Лубінець показав емоційне відео повернення бійців

Київ • УНН

 • 1328 перегляди

Дмитро Лубінець поділився кадрами обміну полоненими. Серед звільнених є оборонці Маріуполя, бійці ЗСУ, Нацгвардії та прикордонники, що перебували в неволі з 2022 року.

Обмін полоненими: омбудсмен Лубінець показав емоційне відео повернення бійців

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець поділився емоційними кадрами з чергового обміну полоненими між росією та Україною. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Омбудсмена.

Деталі

Переважна більшість з тих, що повернулися, перебувала у російській неволі з 2022 року. Є ті, хто потрапив у полон у перші дні повномасштабного вторгнення. Серед них - бійці Збройних сил, Національної гвардії, прикордонної служби, територіальної оборони, поліцейські тощо. 

Також серед обміняних були бійці Десантно-штурмових військ і морської піхоти, які обороняли Маріуполь в 2022 році.

Крім того, Лубінець опублікував відео телефонної розмови звільненого бійця зі своєю мамою.

Мама — найрідніше, що в мене є. Дякую, що ти є

- сказав боєць.

Перший дзвінок на рідній землі, сповнений радістю і щастям. Нехай кожна мама дочекається довгоочікуваної звістки. Працюємо заради цього щоденно

- написав Лубінець.

Нагадаємо

В понеділок, 9 червня, розпочався обмін полоненими, який триватиме кілька днів. В першу чергу повертають поранених, важкопоранених та тих, кому менше ніж 25 років.

Євген Устименко

Євген Устименко

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