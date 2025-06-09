Обмен пленными: омбудсмен Лубинец показал эмоциональное видео возвращения бойцов

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец поделился эмоциональными кадрами с очередного обмена пленными между россией и Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Омбудсмена.

Подавляющее большинство из вернувшихся находилось в российской неволе с 2022 года. Есть те, кто попал в плен в первые дни полномасштабного вторжения. Среди них - бойцы Вооруженных сил, Национальной гвардии, пограничной службы, территориальной обороны, полицейские и т.д.

Также среди обменянных были бойцы Десантно-штурмовых войск и морской пехоты, которые обороняли Мариуполь в 2022 году.

Кроме того, Лубинец опубликовал видео телефонного разговора освобожденного бойца со своей мамой.

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