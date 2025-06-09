Обмен пленными: омбудсмен Лубинец показал эмоциональное видео возвращения бойцов
Киев • УНН
Дмитрий Лубинец поделился кадрами обмена пленными. Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, бойцы ВСУ, Нацгвардии и пограничники, находившиеся в неволе с 2022 года.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец поделился эмоциональными кадрами с очередного обмена пленными между россией и Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Омбудсмена.
Детали
Подавляющее большинство из вернувшихся находилось в российской неволе с 2022 года. Есть те, кто попал в плен в первые дни полномасштабного вторжения. Среди них - бойцы Вооруженных сил, Национальной гвардии, пограничной службы, территориальной обороны, полицейские и т.д.
Также среди обменянных были бойцы Десантно-штурмовых войск и морской пехоты, которые обороняли Мариуполь в 2022 году.
Кроме того, Лубинец опубликовал видео телефонного разговора освобожденного бойца со своей мамой.
Мама - самое родное, что у меня есть. Спасибо, что ты есть
Первый звонок на родной земле, полный радостью и счастьем. Пусть каждая мама дождется долгожданного известия. Работаем ради этого ежедневно
Напомним
В понедельник, 9 июня, начался обмен пленными, который продлится несколько дней. В первую очередь возвращают раненых, тяжелораненых и тех, кому меньше 25 лет.