Обмеження руху на кордоні з Польщею: КПП "Шегині - Медика" працює зі зниженою пропускною здатністю

У четвер, 3 липня, у пункті пропуску "Шегині - Медика" на українсько-польському кордоні спостерігаються тимчасові обмеження в русі людей і техніки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Деталі

На польському боці (КПП "Медика") проводяться дорожні роботи. До 20:00 сьогодні пропуск легкових авто на в'їзд до Польщі і виїзд з України здійснюється лише через дві смуги. Наразі пропускна здатність знижена до 5 авто на годину.

На українському боці (КПП "Шегині") триває реконструкція. Там демонтують старе дорожнє покриття і прокладають інженерні мережі. Це також впливає на загальну пропускну здатність.

У ДПСУ порекомендували обирати інші маршрути. Там заявили: наразі найменше завантажені пункти пропуску "Рава-Руська", "Смільниця" та "Нижанковичі".

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що на українсько-румунському кордоні тимчасово змінює режим роботи пункт пропуску "Солотвино" - "Сігету-Мармацієй". Це триватиме з 7 липня по 3 вересня 2025 року.