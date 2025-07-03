Ограничение движения на границе с Польшей: КПП "Шегини - Медыка" работает с пониженной пропускной способностью

В четверг, 3 июля, в пункте пропуска "Шегини - Медыка" на украинско-польской границе наблюдаются временные ограничения в движении людей и техники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Детали

На польской стороне (КПП "Медыка") проводятся дорожные работы. До 20:00 сегодня пропуск легковых авто на въезд в Польшу и выезд из Украины осуществляется только через две полосы. Сейчас пропускная способность снижена до 5 авто в час.

На украинской стороне (КПП "Шегини") продолжается реконструкция. Там демонтируют старое дорожное покрытие и прокладывают инженерные сети. Это также влияет на общую пропускную способность.

В ГПСУ порекомендовали выбирать другие маршруты. Там заявили: сейчас наименее загружены пункты пропуска "Рава-Русская", "Смильница" и "Нижанковичи".

Напомним

Ранее УНН сообщал, что на украинско-румынской границе временно меняет режим работы пункт пропуска "Солотвино" - "Сигету-Мармацией". Это продлится с 7 июля по 3 сентября 2025 года.