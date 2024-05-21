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Обговорили Саміт миру та євроатлантичне майбутнє України: Кулеба провів розмову з очільницею МЗС Ісландії

Обговорили Саміт миру та євроатлантичне майбутнє України: Кулеба провів розмову з очільницею МЗС Ісландії

Київ • УНН

 • 20805 перегляди

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з Міністром закордонних справ Ісландії Тардіс Коллбрунн майбутній Глобальний мирний саміт у Швейцарії та євроатлантичне майбутнє України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністеркою закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун. Сторони обговорили майбутній Глобальний саміт миру у Швейцарії та євроатлантичне майбутнє України. Про це Кулеба написав у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

Сьогодні я мав розмову з очільницею МЗС Ісландії та справжнім другом України Тордіс Колбрун. Я подякував Ісландії за її всебічну підтримку і привітав зусилля ісландського уряду, спрямовані на забезпечення довгострокової допомоги Україні. Ми також обговорили майбутній Глобальний саміт миру у Швейцарії та євроатлантичне майбутнє України

- написав Кулеба.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Анголи Жоао Лоренсу. Сторони обговорили Саміт миру у Швейцарії та посилення співпраці між нашими країнами.

Павло Башинський

Павло Башинський

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shveitsariiaШвейцарія
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