Обговорили Саміт миру та євроатлантичне майбутнє України: Кулеба провів розмову з очільницею МЗС Ісландії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністеркою закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун. Сторони обговорили майбутній Глобальний саміт миру у Швейцарії та євроатлантичне майбутнє України. Про це Кулеба написав у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

Сьогодні я мав розмову з очільницею МЗС Ісландії та справжнім другом України Тордіс Колбрун. Я подякував Ісландії за її всебічну підтримку і привітав зусилля ісландського уряду, спрямовані на забезпечення довгострокової допомоги Україні. Ми також обговорили майбутній Глобальний саміт миру у Швейцарії та євроатлантичне майбутнє України