Зеленський запросив президента Анголи на Саміт миру у Швейцарії
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський запросив президента Анголи Жоау Лоренсу на Саміт миру до Швейцарії та обговорив посилення співпраці між Україною та Анголою.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Анголи Жоао Лоренсу. Сторони обговорили Саміт миру у Швейцарії та посилення співпраці між нашими країнами. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави у Telegram-каналі.
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Запросив Президента Лоренсу взяти участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії. Для нас важливо, щоб на Саміті прозвучали голоси Анголи та інших країн Африки, особливо щодо такої теми, як глобальна продовольча безпека
Також лідери домовилися продовжити контакти на різних рівнях, щоб розвивати відносини між нашими країнами. Зеленський зауважив, що запросив президента Лоренсу до України.
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