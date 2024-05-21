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Зеленський запросив президента Анголи на Саміт миру у Швейцарії

Зеленський запросив президента Анголи на Саміт миру у Швейцарії

Київ • УНН

 • 21324 перегляди

Президент України Володимир Зеленський запросив президента Анголи Жоау Лоренсу на Саміт миру до Швейцарії та обговорив посилення співпраці між Україною та Анголою.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Анголи Жоао Лоренсу. Сторони обговорили Саміт миру у Швейцарії та посилення співпраці між нашими країнами. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави у Telegram-каналі. 

Деталі 

Запросив Президента Лоренсу взяти участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії. Для нас важливо, щоб на Саміті прозвучали голоси Анголи та інших країн Африки, особливо щодо такої теми, як глобальна продовольча безпека 

- розповів президент.

Також лідери домовилися продовжити контакти на різних рівнях, щоб розвивати відносини між нашими країнами. Зеленський зауважив, що запросив президента Лоренсу до України.

Нагадаємо

За словами президента України Володимира Зеленського, Україна очікує, що учасники Глобального Саміту миру разом складуть план дій щодо трьох пунктів

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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