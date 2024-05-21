Зеленский пригласил президента Анголы на Саммит мира в Швейцарии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
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В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
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В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
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В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

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Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
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Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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20 мая 2024, 07:28  •  131070 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198610 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

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В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  183014 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

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17 мая 2024, 13:36  •  191503 просмотра

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  396766 просмотра

Зеленский пригласил президента Анголы на Саммит мира в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Анголы Жоау Лоренсу на Саммит мира в Швейцарию и обсудил усиление сотрудничества между Украиной и Анголой.

политика •   •  3743 просмотра
Зеленский пригласил президента Анголы на Саммит мира в Швейцарии

Папа Франциск отметил об опасных последствиях климатического кризиса

Папа Франциск предупреждает, что последствия климатического кризиса уже очевидны и серьезно влияют на все большую часть населения планеты.

Новости Мира •   •  3688 просмотра
Папа Франциск отметил об опасных последствиях климатического кризиса

Поддельные акцизные марки или маркировка Duty Free: в БЭБ рассказали о выводах экспертов КНИИСЭ по изъятым за полгода сигаретам

По данным проекта "Мониторинг нелегальной торговли табачными изделиями в Украине", который проводит Kantar Украина, в начале 2024 года уровень нелегальной торговли табачными изделиями впервые снизился до 19,1% против 25,7% в конце 2023 года.

Экономика •   •  4826 просмотра
Поддельные акцизные марки или маркировка Duty Free: в БЭБ рассказали о выводах экспертов КНИИСЭ по изъятым за полгода сигаретам

Рада окончательно приняла законопроект об изменении рентной платы за пользование радиочастотным спектром

Законопроект об изменениях в Налоговый кодекс Украины относительно рентной платы за пользование радиочастотным спектром прошел второе чтение в парламенте.

политика •   •  4965 просмотра
Рада окончательно приняла законопроект об изменении рентной платы за пользование радиочастотным спектром

Заседание Рады на сегодня завершено из-за блокирования трибуны нардепами

Заседание Рады было завершено из-за блокирования трибуны. Парламентарии требовали создания временно-следственной комиссии по вопросам фортификаций, а также поставить на голосование законопроект о запрете УПЦ МП.

политика •   •  5202 просмотра
Заседание Рады на сегодня завершено из-за блокирования трибуны нардепами

Значительного усиления группировки войск рф на Харьковском направлении не зафиксировано - Волошин

У северных границ Харьковской области развернута большая группировка российско-оккупационных войск, но значительных подкреплений на Харьковском направлении не зафиксировано.

Война •   •  7149 просмотра
Значительного усиления группировки войск рф на Харьковском направлении не зафиксировано - Волошин

"Налог на бездетность" отменяется: после шквала критики нардеп обещает отозвать свой одиозный законопроект

Народный депутат Сергей Гривко отзывает законопроект №11264, который предлагал ввести новый налог для бездетных украинцев, после того, как столкнулся с негативной реакцией общества.

Общество •   •  7312 просмотра
"Налог на бездетность" отменяется: после шквала критики нардеп обещает отозвать свой одиозный законопроект

Рада поддержала реформу автострахования: что известно

Парламент принял закон, который постепенно увеличивает суммы автострахования до уровня ЕС, вводит быстрые выплаты для обанкротившихся страховщиков, прямое урегулирование за повреждение транспортных средств и расширяет использование "европейского протокола" для подачи заявлений без участия полиции.

Экономика •   •  7169 просмотра
Рада поддержала реформу автострахования: что известно

В ЕС одобрили использование доходов от замороженных российских активов для Украины

Европейский Союз одобрил использование поступлений от замороженных российских активов на сумму до 3 миллиардов евро в этом году на поддержку Украины, из которых 90% будет выделено на военную помощь, сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Война •   •  8399 просмотра
В ЕС одобрили использование доходов от замороженных российских активов для Украины

Силы обороны пытаются вытеснить полностью россиян в направлении Глубокого и в районе Волчанска

Украинские войска отбивают российские атаки под Липцами на Харьковщине и пытаются полностью вытеснить российские оккупационные войска из районов Глубокого и Волчанска.

Война •   •  8243 просмотра
Силы обороны пытаются вытеснить полностью россиян в направлении Глубокого и в районе Волчанска