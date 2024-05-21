Зеленский пригласил президента Анголы на Саммит мира в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Анголы Жоао Лоренсу. Стороны обсудили Саммит мира в Швейцарии и усиление сотрудничества между нашими странами. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства в Telegram-канале.

Детали

Пригласил Президента Лоренсу принять участие в инаугурационном Саммите мира в Швейцарии. Для нас важно, чтобы на Саммите прозвучали голоса Анголы и других стран Африки, особенно по такой теме, как глобальная продовольственная безопасность - рассказал президент.

Также лидеры договорились продолжить контакты на разных уровнях, чтобы развивать отношения между нашими странами. Зеленский отметил, что пригласил президента Лоренсу в Украину.

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