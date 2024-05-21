Обсудили саммит мира и евроатлантическое будущее Украины: Кулеба провел разговор с главой МИД Исландии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Исландии Тордис Колбрун. Стороны обсудили предстоящий Глобальный саммит мира в Швейцарии и евроатлантическое будущее Украины. Об этом Кулеба написал в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Сегодня я разговаривал с главой МИД Исландии и настоящим другом Украины Тордис Колбрун. Я поблагодарил Исландию за ее всестороннюю поддержку и приветствовал усилия исландского правительства, направленные на обеспечение долгосрочной помощи Украине. Мы также обсудили предстоящий Глобальный саммит мира в Швейцарии и евроатлантическое будущее Украины - написал Кулеба.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Анголы Жоао Лоренсу. Стороны обсудили саммит мира в Швейцарии и усиление сотрудничества между нашими странами.