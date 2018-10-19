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НС під Ічнею: 11 постраждалих родин можуть отримати нове житло

НС під Ічнею: 11 постраждалих родин можуть отримати нове житло

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Внаслідок надзвичайної ситуації на 6-му арсеналі Міноборони біля Ічні Чернігівської області найбільше постраждало житло 11 родин. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко у Facebook, передає УНН.

"Уряд виділив 100 млн грн з резервного фонду Кабміну на подолання наслідків надзвичайної ситуації. Ці кошти можуть бути використанні для придбання житла (11 найбільш постраждалих родин) та для відшкодування ремонтних робіт іншим постраждалим. Чернігівська ОДА має у найкоротші терміни зібрати весь пакет документів, щоб розпочати використання цих коштів", – написав віце-прем’єр.

Додамо, що в Ічнянському районі відремонтовано вже 46 будівель у 12 селах, постраждалих внаслідок вибухів на арсеналі, повідомила прес-служба Чернігівської облдержадміністрації.

"В Августівці – 20, Воронівці – 8, Іржавці, Тишківці, Монастирищі, Дзюбівці – по 3, Хаєнках, Гужівці, Городні, Бурімці, Грабові, Вільшані – по 1", – уточнили в ОДА.

Загалом вже обстежили 91% об’єктів. У двох медичних закладах у місті Ічня та селищі Парафіївка, а також Крупичпільскому територіальному центрі соціального обслуговування поки що залишаються 73 евакуйовані місцеві жителі, з яких 11 дітей.

Системи життєзабезпечення – стаціонарний телефонний зв'язок, газопостачання, електропостачання, водопостачання та водовідведення – Ічнянського району працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, кількість пошкоджених будинків, квартир та інших будівель у населених пунктах навколо 6-го арсеналу збільшилася до 222, ще чотири зруйновані.

А 25 дітей з постраждалої території, які опинилися в складних життєвих обставинах, відправили в санаторій.

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали понад 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

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