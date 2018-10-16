НС на арсеналі під Ічнею: інтенсивність поодиноких вибухів зменшилася
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. За останніми даними, інтенсивність поодиноких вибухів на 6-му арсеналі Міністерства оборони поблизу в Ічнянському районі Чернігівської області значно зменшилася. Про це повідомила прес-служба Генштабу Збройних сил України, передає УНН.
"Інтенсивність поодиноких вибухів на технічній території 6-го арсеналу у порівнянні з минулою добою значно зменшилася", – повідомили у Генштабі обстановку на арсеналі станом на 12:00.
Крім того, продовжувалися роботи з відновлення інфраструктури арсеналу та казармено-житлового фонду. Так, проводиться робота з перекриття дахів казарм, адміністративних приміщень, ремонт електромереж, вуличного освітлення. Також відновлено електропостачання котельні.
Нагадаємо, кримінальне провадження за фактом вибухів на 6-му арсеналі Міноборони в Чернігівській області, розпочате за ознаками недбальства, перекваліфікували на диверсію.
Як повідомляв УНН, рано вранці 9 жовтня сталася пожежа на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Чернігівської області. З району надзвичайної ситуації евакуювали понад 12,5 тисяч людей. Закрили авіапростір у радіусі 30 км, а також припинили рух автомобільного та залізничного транспорту.
Всього з початку робіт вибухотехніки вже перевірили та очистили від вибухонебезпечних предметів 39 населених пунктів, а це 100%. Відпрацювали 242 заявки і вилучили 1758 вибухонебезпечних предметів.