ЧП на арсенале под Ичней: интенсивность единичных взрывов уменьшилась
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. По последним данным, интенсивность отдельных взрывов на 6-м арсенале Министерства обороны вблизи в Ичнянском районе Черниговской области значительно уменьшилось. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины, передает УНН.
"Интенсивность отдельных взрывов на технической территории 6-го арсенала по сравнению с прошлыми сутками значительно уменьшилась", – сообщили в Генштабе обстановку на арсенале состоянию на 12:00.
Кроме того, продолжались работы по восстановлению инфраструктуры арсенала и казарменно-жилищного фонда. Так, проводится работа по перекрытию крыш казарм, административных помещений, ремонт электросетей, уличного освещения. Также восстановлено электроснабжение котельной.
Напомним, уголовное производство по факту взрывов на 6-м арсенале Минобороны в Черниговской области, начатое по признакам халатности, переквалифицировали на диверсию.
Как сообщал УНН, рано утром 9 октября произошел пожар на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Черниговской области. Из района чрезвычайной ситуации эвакуировали более 12,5 тысяч человек. Закрыли авиапространство в радиусе 30 км, а также прекратили движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Всего с начала работ взрывотехники уже проверили и очистили от взрывоопасных предметов 39 населенных пунктов, а это 100%. Отработали 242 заявки и изъяли 1758 взрывоопасных предметов.