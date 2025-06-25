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Нові оборонні пакети та санкційні удари: Сибіга про міністерське засідання Ради Україна-НАТО

Київ • УНН

 • 542 перегляди

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга взяв участь у засіданні Ради Україна-НАТО в Гаазі, де обговорювалася підтримка України та посилення тиску на росію. Він закликав до жорстких санкцій та посилення оборонної підтримки, наголосивши, що росія є екзистенційною загрозою для євроатлантичного простору.

Нові оборонні пакети та санкційні удари: Сибіга про міністерське засідання Ради Україна-НАТО

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга взяв участь у міністерському засіданні Ради Україна-НАТО, що відбулося на полях саміту Альянсу в Гаазі 24 червня. Учасники заходу обговорили підтримку України та посилення тиску на росію. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство закордонних справ України у Telegram.

Союзники НАТО об’єднані в підтримці України та потребі підвищення тиску на агресора. Готуються нові додаткові оборонні пакети та санкційні удари. Альянс стане сильнішим за підсумками саміту в Гаазі. Переконаний, що в майбутньому він стане ще сильнішим з Україною. Ключове завдання — якнайшвидше перетворити слова на дії-

- наголосив глава МЗС.

Голова українського МЗС поінформував союзників про ситуацію на полі бою, закликав до сильних санкцій проти рф і посилення оборонної підтримки України. Він підкреслив, що росія була і залишається екзистенційною загрозою для євроатлантичного простору.

Нагадаємо

На саміті в Гаазі країни-члени НАТО погодилися значно збільшити витрати на оборону. У фінальній декларації підтверджується "непохитна відданість колективній обороні" та захисту свободи і демократії. 

Трамп на полях саміту НАТО: необхідно щось робити з Україною, оскільки "ситуація там зовсім вийшла з-під контролю"25.06.25, 15:56 • 10055 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

ПолітикаНовини Світу
Сибіга Андрій Іванович
НАТО
Гаага
Україна
Tesla
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