Нові оборонні пакети та санкційні удари: Сибіга про міністерське засідання Ради Україна-НАТО
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга взяв участь у засіданні Ради Україна-НАТО в Гаазі, де обговорювалася підтримка України та посилення тиску на росію. Він закликав до жорстких санкцій та посилення оборонної підтримки, наголосивши, що росія є екзистенційною загрозою для євроатлантичного простору.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга взяв участь у міністерському засіданні Ради Україна-НАТО, що відбулося на полях саміту Альянсу в Гаазі 24 червня. Учасники заходу обговорили підтримку України та посилення тиску на росію. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство закордонних справ України у Telegram.
Союзники НАТО об’єднані в підтримці України та потребі підвищення тиску на агресора. Готуються нові додаткові оборонні пакети та санкційні удари. Альянс стане сильнішим за підсумками саміту в Гаазі. Переконаний, що в майбутньому він стане ще сильнішим з Україною. Ключове завдання — якнайшвидше перетворити слова на дії-
Голова українського МЗС поінформував союзників про ситуацію на полі бою, закликав до сильних санкцій проти рф і посилення оборонної підтримки України. Він підкреслив, що росія була і залишається екзистенційною загрозою для євроатлантичного простору.
Нагадаємо
На саміті в Гаазі країни-члени НАТО погодилися значно збільшити витрати на оборону. У фінальній декларації підтверджується "непохитна відданість колективній обороні" та захисту свободи і демократії.
Трамп на полях саміту НАТО: необхідно щось робити з Україною, оскільки "ситуація там зовсім вийшла з-під контролю"25.06.25, 15:56 • 10055 переглядiв