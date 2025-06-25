Новые оборонные пакеты и санкционные удары: Сибига о министерском заседании Совета Украина-НАТО

Министр иностранных дел Андрей Сибига принял участие в министерском заседании Совета Украина-НАТО, которое состоялось на полях саммита Альянса в Гааге 24 июня. Участники мероприятия обсудили поддержку Украины и усиление давления на россию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины в Telegram.

Союзники НАТО объединены в поддержке Украины и необходимости повышения давления на агрессора. Готовятся новые дополнительные оборонные пакеты и санкционные удары. Альянс станет сильнее по итогам саммита в Гааге. Убежден, что в будущем он станет еще сильнее с Украиной. Ключевая задача — как можно быстрее превратить слова в действия- - подчеркнул глава МИД.

Глава украинского МИД проинформировал союзников о ситуации на поле боя, призвал к сильным санкциям против рф и усилению оборонной поддержки Украины. Он подчеркнул, что россия была и остается экзистенциальной угрозой для евроатлантического пространства.

Напомним

На саммите в Гааге страны-члены НАТО согласились значительно увеличить расходы на оборону. В финальной декларации подтверждается "непоколебимая приверженность коллективной обороне" и защите свободы и демократии.

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