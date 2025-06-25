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Новые оборонные пакеты и санкционные удары: Сибига о министерском заседании Совета Украина-НАТО

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Министр иностранных дел Андрей Сибига принял участие в заседании Совета Украина-НАТО в Гааге, где обсуждалась поддержка Украины и усиление давления на россию. Он призвал к жестким санкциям и усилению оборонной поддержки, подчеркнув, что россия является экзистенциальной угрозой для евроатлантического пространства.

Новые оборонные пакеты и санкционные удары: Сибига о министерском заседании Совета Украина-НАТО

Министр иностранных дел Андрей Сибига принял участие в министерском заседании Совета Украина-НАТО, которое состоялось на полях саммита Альянса в Гааге 24 июня. Участники мероприятия обсудили поддержку Украины и усиление давления на россию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины в Telegram.

Союзники НАТО объединены в поддержке Украины и необходимости повышения давления на агрессора. Готовятся новые дополнительные оборонные пакеты и санкционные удары. Альянс станет сильнее по итогам саммита в Гааге. Убежден, что в будущем он станет еще сильнее с Украиной. Ключевая задача — как можно быстрее превратить слова в действия-

- подчеркнул глава МИД.

Глава украинского МИД проинформировал союзников о ситуации на поле боя, призвал к сильным санкциям против рф и усилению оборонной поддержки Украины. Он подчеркнул, что россия была и остается экзистенциальной угрозой для евроатлантического пространства.

Напомним

На саммите в Гааге страны-члены НАТО согласились значительно увеличить расходы на оборону. В финальной декларации подтверждается "непоколебимая приверженность коллективной обороне" и защите свободы и демократии. 

Трамп на полях саммита НАТО: необходимо что-то делать с Украиной, поскольку "ситуация там совсем вышла из-под контроля"25.06.25, 15:56 • 9804 просмотра

Лилия Набока

Лилия Набока

политикаНовости Мира
Андрей Сибига
НАТО
Гаага
Украина
Tesla
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