НКРЕКП затвердив інвестпрограму "Укренерго": понад 60% її коштів передбачається на будівництво нових об’єктів в енергосистемі

Перша за два роки інвестиційна програму "Укренерго" буде спрямована на відновлення об’єктів інфраструктури після атак російського агресора, а також на розвиток енергетичної інфраструктури країни.

Про це передає УНН із посиланням на прес-службу Національної енергетичної компанії "Укренерго".

Деталі

Національний регулятор НКРЕКП 10 січня затвердив інвестиційну програму "Укренерго" на 2024 рік на рівні близько 4,4 млрд грн. Повідомляється, що це перша інвестпрограма компанії, реалізацію якої планується спрямувати на декілька важливих напрямків:

1) відновлення після російських атак,

2) розвиток енергетичної інфраструктури.

Підкреслюється, що левову частку коштів інвестиційної програми "Укренерго", - понад 60%, - планується спрямувати на будівництво нових об’єктів в енергосистемі. Серед них: нова потужна лінія електропередачі, яка, як вказується, має сприяти значному збільшенню пропускної спроможності для торгівлі електроенергією з Румунією. Також очікується, що втілення проекта посилить надійність живлення Одеської області.

Планується, що саме тарифні кошти "Укренерго", будуть основними джерелами фінансування нових проектів.

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Доповнення

В "Укренерго" зазначають, що минулого року компанія була змушена перерозподіляти кошти, передбачені на капітальне будівництво, модернізацію та закупівлю основних засобів, в першу чергу на відновлення підстанцій після російських обстрілів та будівництво захисту об’єктів.

Наразі, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький стверджує, що інвестиціям заважає не війна, а здебільшого регулювання. Оскільки надійність енергосистеми є запорукою економічного відновлення, потрібно активно діяти, залучаючи інвестиції в будівництво як нових потужностей в системі, так і в розвиток інфраструктури, передає прес-служба компанії.

Нагадаємо

За словами прем‘єр-міністра Денис Шмигаля, Україна рухається до децентралізованої генерації, яка менш вразлива до атак російських терористів.

Також УНН повідомляв, що Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні Мартіном Гаррісом. Основні теми розмови - поглиблення співпраці у ядерній галузі та "зеленій" енергетиці, допомога Великої Британії для захисту енергетичних об’єктів.

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