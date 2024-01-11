НКРЭКУ утвердил инвестпрограмму "Укрэнерго": более 60% ее средств предполагается на строительство новых объектов в энергосистеме

Первая за два года инвестиционная программу "Укрэнерго" будет направлена на восстановление объектов инфраструктуры после атак российского агрессора, а также на развитие энергетической инфраструктуры страны.

Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Детали

Национальный регулятор НКРЭКУ 10 января утвердил инвестиционную программу "Укрэнерго" на 2024 год на уровне около 4,4 млрд грн. Сообщается, что это первая инвестпрограмма компании, реализацию которой планируется направить на несколько важных направлений:

1) восстановление после российских атак,

2) развитие энергетической инфраструктуры.

Подчеркивается, что львиную долю средств инвестиционной программы "Укрэнерго", - более 60%, - планируется направить на строительство новых объектов в энергосистеме. Среди них: новая мощная линия электропередачи, которая, как указывается, должна способствовать значительному увеличению пропускной способности для торговли электроэнергией с Румынией. Также ожидается, что воплощение проекта усилит надежность питания Одесской области.

Планируется, что именно тарифные средства "Укрэнерго", будут основными источниками финансирования новых проектов.

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Дополнение

В "Укрэнерго" отмечают, что в прошлом году компания была вынуждена перераспределять средства, предусмотренные на капитальное строительство, модернизацию и закупку основных средств, в первую очередь на восстановление подстанций после российских обстрелов и строительство защиты объектов.

Сейчас председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий утверждает, что инвестициям мешает не война, а в основном регулирование. Поскольку надежность энергосистемы является залогом экономического восстановления, нужно активно действовать, привлекая инвестиции в строительство как новых мощностей в системе, так и в развитие инфраструктуры, передает пресс-служба компании.

Напомним,

По словам премьер-министра Денис Шмыгаля, Украина движется к децентрализованной генерации, которая менее уязвима к атакам российских террористов.

Также УНН сообщал, что Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Украине Мартином Харрисом. Основные темы разговора - углубление сотрудничества в ядерной отрасли и "зеленой" энергетике, помощь Великобритании для защиты энергетических объектов.

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