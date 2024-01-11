НКРЭКУ утвердил инвестпрограмму "Укрэнерго": более 60% ее средств предполагается на строительство новых объектов в энергосистеме
НКРЭКУ утвердила инвестиционную программу Укрэнерго на 4,4 млрд грн, направленную на восстановление и усиление энергетической инфраструктуры Украины после атаки. Более 60% - это новое строительство.
Разрушенные жилые дома: в ОВА показали последствия последнего обстрела Херсона
В Херсонской ОГА показали изуродованные дома и дворы горожан, которые были повреждены во время последнего обстрела.
"Евровидение-2024": объявлен порядок выступлений в финале Национального отбора
Определен порядок выступлений в Национальном отборе на Евровидение 2024; финал 3 февраля, жюри и общественность решат, кто поедет от Украины.
Нанесение 716 млн грн убытков "Укрэнерго": сообщено о подозрении главе банка Альянс и Киперману
Четырем лицам, в том числе председателю правления "Альянс Банка" и бывшему директору "Укрэнерго", было предъявлено обвинение в хищении 716 млн грн НЭК "Укрэнерго" с помощью незаконной схемы продажи электроэнергии.
Китай выразил США беспокойство по поводу ограничений в отношении чипов
Министр торговли Китая выразил серьезное беспокойство по поводу американских ограничений на использование микросхем в разговоре с министром торговли США.
На фоне скандала с закупками для ВСУ: жена Гринкевича уволилась из Львовской политехники
Светлана Гринкевич подала в отставку из Львовской политехники на фоне обвинений в махинациях с закупками с участием ее мужа, бизнесмена Игоря Гринкевича.
15-ти экс-охранникам януковича сообщили о подозрении в дезертирстве
Пятнадцать бывших охранников экс-президента Украины януковича подозревают в дезертирстве за то, что сбежали с ним в россию в 2014 году.
Опровергнут вражеский фейк о невозможности попасть к врачу без военного билета
Центр стратегических коммуникаций опровергает распространенную российскими каналами фейковую информацию о том, что для доступа к медицинским услугам в Украине нужен военный билет.
Зеленский призвал Эстонию присоединиться к совместному оборонному производству
Зеленский приглашает Эстонию к сотрудничеству в совместном оборонном производстве, подчеркивая потребность Европы в собственных оборонных возможностях.
Восстановление Украины с помощью замороженных российских активов - один из приоритетов Эстонии - глава МИД страны
Эстония отдает приоритет восстановлению Украины с использованием замороженных российских активов и поддерживает путь Украины к членству в НАТО и ЕС.