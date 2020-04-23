Німецький уряд очікує дефіцит бюджету у понад сім відсотків ВВП

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. В результаті спричиненої коронавірусом економічної кризи й на тлі масштабної програми державних заходів фінансової допомоги для бізнесу очікується рекордне зростання обсягів держборгу в ФРН. Такий висновок містить представлена в середу, 22 квітня, федеральним урядом програма роботи з держфінансами, передає УНН із посиланням на агенцію новин Reuters та видання DW.

Згідно з взятими за основу прогнозами, дефіцит державного бюджету в цьому році становитиме загалом 7,25 відсотка від валового внутрішнього продукту (ВВП). Крім того, зросте й співвідношення сукупного державного боргу до ВВП — до 75,25 відсотка, йдеться в прогнозі.

Ухвалена щорічна програма має на меті інформувати Європейську Комісію про нинішній стан державних фінансів Німеччини. У Берліні наголошують, що натепер співвідношення держборгу до ВВП становить трохи менше 60 відсотків.

Утім, наведені у розрахунках берлінських чиновників дані вже незабаром можуть виявитися неактуальними, припускає Reuters. Приміром, 29 квітня уряд Німеччини представить оцінку економічного розвитку за перший квартал 2020 року, ключові показники якої взято за основу бюджетних розрахунків. Однак лише 14 травня робоча група надасть попередній прогноз щодо наслідків коронавірусної кризи на рівень доходів держбюджету.

Зазначається, що нинішня оцінка фінансових показників Німеччини базувалася на даних, наявних ще на початковій стадії коронавірусної кризи, йдеться в доповіді. Натомість точно підрахувати ступінь негативних економічних наслідків пандемії досить складно, зазначає видання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ВВП Китаю через коронавірус знизився на 6,8%

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 6592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 174 — летальні. Всього у світі захворіло понад 2,5 млн осіб.

Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.

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