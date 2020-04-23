Німецький уряд очікує дефіцит бюджету у понад сім відсотків ВВП

КИЇВ. 23 квітня. УНН. В результаті спричиненої коронавірусом економічної кризи й на тлі масштабної програми державних заходів фінансової допомоги для бізнесу очікується рекордне зростання обсягів держборгу в ФРН. Такий висновок містить представлена в середу, 22 квітня, федеральним урядом програма роботи з держфінансами, передає УНН із посиланням на агенцію новин Reuters та видання DW.