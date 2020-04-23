Немецкое правительство ожидает дефицит бюджета в более чем семь процентов ВВП

Согласно взятым за основу прогнозам, дефицит государственного бюджета в этом году составит всего 7,25 процента от валового внутреннего продукта (ВВП). Кроме того, возрастет и соотношение совокупного государственного долга к ВВП — до 75,25 процента, говорится в прогнозе.

Принятая ежегодная программа имеет целью информировать Европейскую Комиссию о нынешнем состоянии государственных финансов Германии. В Берлине отмечают, что на данный момент соотношение госдолга к ВВП составляет чуть менее 60 процентов.

Впрочем, приведенные в расчетах берлинских чиновников данные уже вскоре могут оказаться неактуальными, предполагает Reuters. К примеру, 29 апреля правительство Германии представит оценку экономического развития за первый квартал 2020 года, ключевые показатели которой взяты за основу бюджетных расчетов. Однако только 14 мая рабочая группа предоставит предварительный прогноз последствий коронавирусного кризиса на уровень доходов госбюджета.

Отмечается, что нынешняя оценка финансовых показателей Германии базировалась на данных, имеющихся еще на начальной стадии коронавирусного кризиса, говорится в докладе. Зато точно подсчитать степень негативных экономических последствий пандемии достаточно сложно, отмечает издание.

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Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 174 — летальные. Всего в мире заболело более 2,5 млн человек.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.