Німецька агенція використала фото постраждалих українців для реклами російського медіа. Київ вимагає вибачень

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує демонстрацію зображень українців, які постраждали внаслідок російського терору, у рекламі російського медіа, передає УНН.

"Особливу "нагороду" за маркетинговий цинізм і лицемірство варто віддати агенції Lure з Берліна. Вони показали українців, які втратили родини та домівки, у рекламному ролику для російського видання Meduza. Використовувати нашу трагедію, щоби викликати співчуття до росіян, – цілковита ганьба", - йдеться у заяві.

Речник МЗС Георгій Тихий закликав "негайно видалити весь рекламний контент, який експлуатує українські страждання, спричинені російським терором, з усіх медіаплатформ, де він з’явився.

"Ми також переконані, що українці, чиє горе було цинічно використане, заслуговують на вибачення", - йдеться у заяві.

Контекст

Як повідомляло Громадське радіо, російський сайт "Медуза", який вважає себе опозиційним і журналісти якого працюють у Латвії, запустив рекламну кампанію, в якій використало кадри війни в Україні.

Кампанію для російського сайту безоплатно створило німецьке креативне агентство Lure. На її появу звернула увагу членкиня української громадської організації "Віче Берлін" Вікторія Фешак.

На тлі великої кількості негативних коментарів агенція, що розробила рекламу, або видалила допис, або приховала його.

За словами Вікторії Фешак, вона побачила рекламу "Медузи" в кінотеатрі у Берліні. Серед кадрів, які використали в рекламній кампанії — відео та фото вибухів внаслідок російських атак в Україні. Обкладинкою реклами стала світлина львів’янина Ярослава Базилевича на похороні власної дружини та трьох доньок, які загинули внаслідок обстрілу росіянами Львова 4 вересня 2024 року. Також у кампанії є зображення жінки, що плаче біля свого будинку в Бучі Київської області, який також зруйнували росіяни.

В агентстві заявили, що журналісти "Медузи" "стикаються з постійними погрозами з боку Кремля, зокрема викрадення та отруєння", і саме тому вони створили рекламу "для підтримки роботи відважних журналістів, які щодня ризикують життям, щоб донести до нас правду". Утім, згодом агенція видалила або приховала цей допис.

Організація "Віче Берлін" написала, що її "шокує, що німецьке креативне агентство применшує відповідальність Росії за цю війну та використовує реальні страждання українців, щоб зобразити росіян як жертв". Там висловили сподівання, що цю кампанію приберуть із європейських міст.

У коментарях під відео креативного агентства українці також висловили обурення тим, що відео, на яких зображенні страждання українців, використали для реклами "російських лібералів".