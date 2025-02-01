Немецкое агентство использовало фото пострадавших украинцев для рекламы российского медиа. Киев требует извинений

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает демонстрацию изображений украинцев, пострадавших в результате российского террора, в рекламе российского медиа, передает УНН.

"Особую "награду" за маркетинговый цинизм и лицемерие стоит отдать агентству Lure из Берлина. Они показали украинцев, которые потеряли семьи и дома, в рекламном ролике для российского издания Meduza. Использовать нашу трагедию, чтобы вызвать сочувствие к россиянам, - полный позор", - говорится в заявлении.

Представитель МИД Георгий Тихий призвал "немедленно удалить весь рекламный контент, который эксплуатирует украинские страдания, вызванные российским террором, со всех медиаплатформ, где он появился.

"Мы также убеждены, что украинцы, чье горе было цинично использовано, заслуживают извинений", - говорится в заявлении.

Контекст

Как сообщало Громадське радіо, российский сайт "Медуза", который считает себя оппозиционным и журналисты которого работают в Латвии, запустил рекламную кампанию, в которой использовало кадры войны в Украине.

Кампанию для российского сайта бесплатно создало немецкое креативное агентство Lure. На ее появление обратила внимание член украинской общественной организации "Вече Берлин" Виктория Фешак.

На фоне большого количества негативных комментариев агентство, разработавшее рекламу, или удалило сообщение, или скрыло его.

По словам Виктории Фешак, она увидела рекламу "Медузы" в кинотеатре в Берлине. Среди кадров, которые использовали в рекламной кампании - видео и фото взрывов в результате российских атак в Украине. Обложкой рекламы стала фотография львовянина Ярослава Базилевича на похоронах собственной жены и трех дочерей, которые погибли в результате обстрела россиянами Львова 4 сентября 2024 года. Также в кампании есть изображение женщины, плачущей возле своего дома в Буче Киевской области, который также разрушили россияне.

В агентстве заявили, что журналисты "Медузы" "сталкиваются с постоянными угрозами со стороны Кремля, в частности похищения и отравления", и именно поэтому они создали рекламу "для поддержки работы отважных журналистов, которые ежедневно рискуют жизнью, чтобы донести до нас правду". Впрочем, впоследствии агентство удалило или скрыло это сообщение.

Организация "Вече Берлин" написала, что ее "шокирует, что немецкое креативное агентство преуменьшает ответственность России за эту войну и использует реальные страдания украинцев, чтобы изобразить россиян как жертв". Там выразили надежду, что эту кампанию уберут из европейских городов.

В комментариях под видео креативного агентства украинцы также выразили возмущение тем, что видео, на которых изображены страдания украинцев, использовали для рекламы "российских либералов".