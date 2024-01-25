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Німеччина розглядає можливість надання крилатих ракет Великій Британії та Франції для озброєння України – Bloomberg

Німеччина розглядає можливість надання крилатих ракет Великій Британії та Франції для озброєння України – Bloomberg

Київ • УНН

 • 125244 перегляди

Як повідомляється, Німеччина веде переговори про постачання крилатих ракет великої дальності до Великої Британії та Франції, які, в свою чергу, озброять Україну власними версіями, на тлі триваючого конфлікту з Росією. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що йому нічого не відомо про такі переговори.

Німеччина вивчає можливість укладення угоди з обміну, в рамках якої вона постачатиме крилаті ракети великої дальності Великій Британії та Франції, щоб вони могли озброїти Україну своїми версіями цієї зброї. Про це пише bloomberg, передає УНН.

Деталі

За словами особи, знайомої з угодою, про яку вперше повідомили німецьке інформаційне агентство DPA та газета Handelsblatt, переговори щодо плану, запропонованого Великобританією, тривають.

Є ще низка технічних і матеріально-технічних проблем, які необхідно вирішити, додала особа, яка побажала залишитися невідомою під час обговорення конфіденційного планування.

Контекст

Днями у ЗМІ прокотилась інформація, що Німеччина розглядає можливу угоду про обмін, згідно з якою вона постачатиме крилаті ракети великої дальності Великобританії та Франції, щоб вони могли озброїти Україну своїми версіями зброї.

Зазначимо, що Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у четвер, що йому нічого не відомо про такі переговори. В інтерв'ю газеті Bild, Welt TV і Politico він наголосив, що якщо офіційні особи в офісі Шольца обговорюють план, їм доведеться визначити "чи життєздатний він чи ні".

У Міністерстві оборони Великобританії не спростували, але й не підтвердили перемовин щодо такого обміну.

"Сполучене Королівство та наші партнери, включаючи Німеччину, продовжують працювати разом, щоб якомога краще спорядити Україну для захисту її суверенної території", — сказав речник британського міністерства.

"Нам не потрібні Taurus для атаки на москву" - Кулеба24.01.24, 09:42 • 33633 перегляди

Останніми тижнями Шольц неодноразово закликав європейських союзників надіслати Україні більше зброї, стверджуючи, що Німеччина надала більше половини всієї військової допомоги, що надходить від ЄС.

"Мене дуже дратує те, що мені доводиться постійно стикатися з критикою в Німеччині, що уряд робить занадто мало і занадто нерішучий. … Проте ми робимо більше, ніж усі інші країни ЄС, набагато більше"", — сказав Шольц у середу в інтерв’ю тижневій газеті Die Zeit.

Шольц: європейські країни повинні зробити більше для підтримки України25.01.24, 10:55 • 33515 переглядiв

Довідка

Крилата ракета Taurus – одна з найсучасніших ракет військово-повітряних сил бундесверу. Вони здатні навіть з великих висот і відстаней вражати цілі на віддаленні до 500 км і, зокрема, руйнувати бункери. Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) на початку жовтня вирішив поки що не відправляти цю зброю Україні.

На думку багатьох експертів, це викликано побоюваннями в тому, що Україна може використати Taurus для ударів по території Росії або для руйнування Кримського мосту, який має стратегічно важливе значення для російських військ.

Німецька компанія Taurus запевняє, що швидко поновить запас ракет у разі постачання Києву20.01.24, 21:09 • 45970 переглядiв

Нагадаємо

2 січня після чергового обстрілу рф у Бундестазі знову закликали дати Україні Taurus. Однак, депутати німецького парламенту не підтримали подання опозиції вимагати від уряду передачі Україні ракет Taurus

Зазначається, що Канцлер Олаф Шольц відмовився відправляти німецький бункерний Taurus безпосередньо до уряду в Києві, тому що побоюється, що ракети, які можуть вражати цілі на відстані понад 500 кілометрів (311 миль), можуть бути використані для нападу на москву. 

Постачання їх до Великої Британії та Франції означатиме, що вони зможуть відправляти більше подібних ракет Storm Shadow і Scalp , які мають меншу дальність близько 250 кілометрів.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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