Германия рассматривает возможность предоставления крылатых ракет Великобритании и Франции для вооружения Украины - Bloomberg

Германия изучает возможность заключения соглашения по обмену, в рамках которого она будет поставлять крылатые ракеты большой дальности Великобритании и Франции, чтобы они могли вооружить Украину своими версиями этого оружия. Об этом пишет bloomberg, передает УНН.

Детали

По словам лица, знакомого со сделкой, о которой впервые сообщили немецкое информационное агентство DPA и газета Handelsblatt, переговоры по плану, предложенному Великобританией, продолжаются.

Есть еще ряд технических и материально-технических проблем, которые необходимо решить, добавила лицо, пожелавшее остаться неизвестным при обсуждении конфиденциального планирования.

Контекст

На днях в СМИ прокатилась информация, что Германия рассматривает возможное соглашение об обмене, согласно которому она будет поставлять крылатые ракеты большой дальности Великобритании и Франции, чтобы они могли вооружить Украину своими версиями оружия.

Отметим, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил в четверг, что ему ничего не известно о таких переговорах. В интервью газете Bild, Welt TV и Politico он подчеркнул, что если официальные лица в офисе Шольца обсуждают план, им придется определить "жизнеспособен он или нет".

В Министерстве обороны Великобритании не опровергли, но и не подтвердили переговоров о таком обмене.

"Соединенное Королевство и наши партнеры, включая Германию, продолжают работать вместе, чтобы как можно лучше снарядить Украину для защиты ее суверенной территории", - сказал представитель британского министерства.

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В последние недели Шольц неоднократно призывал европейских союзников прислать Украине больше оружия, утверждая, что Германия предоставила более половины всей военной помощи, поступающей от ЕС.

"Меня очень раздражает то, что мне приходится постоянно сталкиваться с критикой в Германии, что правительство делает слишком мало и слишком нерешительно. ... Однако мы делаем больше, чем все другие страны ЕС, гораздо больше"", - сказал Шольц в среду в интервью еженедельной газете Die Zeit.

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Справочно

Крылатая ракета Taurus - одна из самых современных ракет военно-воздушных сил бундесвера. Они способны даже с больших высот и расстояний поражать цели на удалении до 500 км и, в частности, разрушать бункеры. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в начале октября решил пока не отправлять это оружие Украине.

По мнению многих экспертов, это вызвано опасениями в том, что Украина может использовать Taurus для ударов по территории России или для разрушения Крымского моста, который имеет стратегически важное значение для российских войск.

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Напомним

2 января после очередного обстрела рф в Бундестаге снова призвали дать Украине Taurus. Однако, депутаты немецкого парламента не поддержали представление оппозиции требовать от правительства передачи Украине ракет Taurus

Отмечается, что Канцлер Олаф Шольц отказался отправлять немецкий бункерный Taurus непосредственно к правительству в Киеве, потому что опасается, что ракеты, которые могут поражать цели на расстоянии более 500 километров (311 миль), могут быть использованы для нападения на Москву.

Поставка их в Великобританию и Францию будет означать, что они смогут отправлять больше подобных ракет Storm Shadow и Scalp , которые имеют меньшую дальность около 250 километров.