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Немецкая компания Taurus уверяет, что быстро восстановит запас ракет в случае поставки Киеву

Немецкая компания Taurus уверяет, что быстро восстановит запас ракет в случае поставки Киеву

Киев  •  УНН

20 январь 2024, 19:09  •  15232 просмотра

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Немецкая оборонная компания Taurus Systems GmbH опровергла заявления о том, что она не может быстро пополнить запасы ракет в случае их поставки в Украину. Фирма подчеркнула свою готовность начать производство новых ракет Taurus и быстро модернизировать существующие, если будет соответствующий заказ.

Немецкая компания Taurus Systems GmbH опровергла заявление эксперта Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по вопросам обороны Йоханнеса Арльта (Johannes Arlt) о том, что оборонная промышленность Германии не в состоянии быстро восполнить запасы ракет в случае поставки их Украине, передает УНН со ссылкой на DW.

Глава Taurus Systems Йоахим Кнопф (Joachim Knopf) в своем посте, выложенном на платформе X в пятницу, 19 января, подчеркнул, что быстрое восполнение запасов ракет отнюдь не проблема.

"В случае соответствующего заказа производитель готов в кратчайшие сроки как развернуть производство новых ракет Taurus, так и доработать существующие", - написал он.

Еще в ноябре компания-производитель MBDA, которой принадлежит Taurus Systems, заявляла, что способна в кратчайшие сроки не только нарастить производство ракет Taurus, но и при случае интегрировать в них новые технические достижения.

В парламентских фракциях "зеленых" и свободных демократов есть голоса, которые, как и блок христианских партий ХДС/ХСС, выступают за передачу Киеву ракет Taurus. Но на голосовании в бундестаге 17 января соответствующая инициатива была отклонена. Из 666 депутатов, присутствовавших на заседании, 485 проголосовали "против".

Справка

Крылатая ракета Taurus - одна из самых современных ракет военно-воздушных сил бундесвера. Они способны даже с больших высот и расстояний поражать цели на удалении до 500 км и, в частности, разрушать бункеры. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в начале октября решил пока не отправлять это оружие Украине.

По мнению многих экспертов, это вызвано опасениями в том, что Украина может использовать Taurus для ударов по территории россии или для разрушения Крымского моста, который имеет стратегически важное значение для российских войск.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Німецька компанія Taurus запевняє, що швидко поновить запас ракет у разі постачання Києву
German company Taurus assures that it will quickly replenish its stock of missiles if supplied to Kyiv
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Немецкая компания Taurus уверяет, что быстро восстановит запас ракет в случае поставки Киеву

Немецкая оборонная компания Taurus Systems GmbH опровергла заявления о том, что она не может быстро пополнить запасы ракет в случае их поставки в Украину. Фирма подчеркнула свою готовность начать производство новых ракет Taurus и быстро модернизировать существующие, если будет соответствующий заказ.

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