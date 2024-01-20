Немецкая компания Taurus уверяет, что быстро восстановит запас ракет в случае поставки Киеву

Немецкая компания Taurus Systems GmbH опровергла заявление эксперта Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по вопросам обороны Йоханнеса Арльта (Johannes Arlt) о том, что оборонная промышленность Германии не в состоянии быстро восполнить запасы ракет в случае поставки их Украине, передает УНН со ссылкой на DW.

Глава Taurus Systems Йоахим Кнопф (Joachim Knopf) в своем посте, выложенном на платформе X в пятницу, 19 января, подчеркнул, что быстрое восполнение запасов ракет отнюдь не проблема.

"В случае соответствующего заказа производитель готов в кратчайшие сроки как развернуть производство новых ракет Taurus, так и доработать существующие", - написал он.

Еще в ноябре компания-производитель MBDA, которой принадлежит Taurus Systems, заявляла, что способна в кратчайшие сроки не только нарастить производство ракет Taurus, но и при случае интегрировать в них новые технические достижения.

В парламентских фракциях "зеленых" и свободных демократов есть голоса, которые, как и блок христианских партий ХДС/ХСС, выступают за передачу Киеву ракет Taurus. Но на голосовании в бундестаге 17 января соответствующая инициатива была отклонена. Из 666 депутатов, присутствовавших на заседании, 485 проголосовали "против".

Справка

Крылатая ракета Taurus - одна из самых современных ракет военно-воздушных сил бундесвера. Они способны даже с больших высот и расстояний поражать цели на удалении до 500 км и, в частности, разрушать бункеры. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в начале октября решил пока не отправлять это оружие Украине.

По мнению многих экспертов, это вызвано опасениями в том, что Украина может использовать Taurus для ударов по территории россии или для разрушения Крымского моста, который имеет стратегически важное значение для российских войск.