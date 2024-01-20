Німецька компанія Taurus запевняє, що швидко поновить запас ракет у разі постачання Києву
Київ • УНН
Німецька оборонна компанія Taurus Systems GmbH спростувала заяви про те, що вона не може швидко поповнити запаси ракет у разі їх постачання в Україну. Фірма підкреслила свою готовність розпочати виробництво нових ракет Taurus і швидко модернізувати існуючі, якщо буде відповідне замовлення.
Німецька компанія Taurus Systems GmbH спростувала заяву експерта Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) з питань оборони Йоганнеса Арльта (Johannes Arlt) про те, що оборонна промисловість Німеччини не в змозі швидко заповнити запаси ракет у разі постачання їх Україні, передає УНН із посиланням на DW.
Глава Taurus Systems Йоахім Кнопф (Joachim Knopf) у своєму посту, викладеному на платформі X у п'ятницю, 19 січня, наголосив, що швидке заповнення запасів ракет аж ніяк не проблема.
"У разі відповідного замовлення виробник готовий у найкоротший термін як розгорнути виробництво нових ракет Taurus, так і доопрацювати існуючі", - написав він.
Ще в листопаді компанія-виробник MBDA, якій належить Taurus Systems, заявляла, що здатна в найкоротші терміни не лише наростити виробництво ракет Taurus, а й принагідно інтегрувати в них нові технічні досягнення.
У парламентських фракціях "зелених" і вільних демократів є голоси, які, як і блок християнських партій ХДС/ХСС, виступають за передачу Києву ракет Taurus. Але на голосуванні у бундестазі 17 січня відповідну ініціативу було відхилено. Із 666 депутатів, які були присутні на засіданні, 485 проголосували "проти".
Довідка
Крилата ракета Taurus – одна з найсучасніших ракет військово-повітряних сил бундесверу. Вони здатні навіть з великих висот і відстаней вражати цілі на віддаленні до 500 км і, зокрема, руйнувати бункери. Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) на початку жовтня вирішив поки що не відправляти цю зброю Україні.
На думку багатьох експертів, це викликано побоюваннями в тому, що Україна може використати Taurus для ударів по території Росії або для руйнування Кримського мосту, який має стратегічно важливе значення для російських військ.