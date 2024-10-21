Ніяких обіймів більше ніж 3 хвилини: в аеропорту Нової Зеландії встановили обмежувальний знак
Київ • УНН
Прощальні обійми близьких людей можуть призвести до неприємностей у новозеландському аеропорту, якщо вони затягнуться на більше ніж три хвилини.
Міжнародний аеропорт у Данедіні, у Новій Зеландії, запровадив трихвилинний ліміт на обійми в рамках зусиль із підвищення безпеки та підтримки руху в зоні висадки. Про це УНН повідомляє із посиланням на The Guardian.
Знак, встановлений у зоні висадки пасажирів аеропорту, попереджає: "Максимальний час обіймів - 3 хвилини. Для довших прощань скористайтеся парковкою".
Керівник аеропорту Данедін Ден де Боно розповів, що попереджувальні написи в зоні висадки пасажирів можуть бути "доволі інтенсивними" та включати погрози затиснути колеса або накласти штрафи, чого аеропорт хотів би уникнути.
"Це аеропорт, і ці місця висадки - звичайні місця для прощання", - сказав Де Боно, додавши, що занадто багато людей довго стоять у зоні висадки.
"Для інших не залишається місця. Йдеться про те, щоб дати іншим можливість обійнятися", - сказав керівник аеропорту.
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За словами де Боно, іноді мандрівники використовують зону висадки, щоб в останній момент зайнятися коханням.
"Аеропорти - це осередки емоцій... За роки роботи наші співробітники бачили багато цікавого", додав де Боно.
Також розповів, що нова вивіска "викликала чималий ажіотаж".
Критики в дописі на Facebook, який набрав десятки тисяч переглядів і коментарів, заявили, що аеропорт не може диктувати, як довго можна обійматися, а один із коментаторів назвав це правило "нелюдським". Інші похвалили аеропорт за доброзичливий підхід, тоді як аеропорти по всьому світу вводять плату за висадку пасажирів.
За словами де Боно, в аеропорту не буде спеціального підрозділу "поліції обіймів", що стежить за дотриманням цього правила, але співробітники можуть ввічливо попросити тих, хто стоїть на парковці, переміститися в інше місце.
Ми тут не для того, щоб вказувати людям, як довго вони мають обійматися, а для того, щоб сказати: "Будь ласка, відійдіть і звільніть місце для інших".
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