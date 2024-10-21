Никаких объятий больше 3 минут: в аэропорту Новой Зеландии установили ограничительный знак

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Прощальные объятия близких людей могут привести к неприятностям в новозеландском аэропорту, если они затянутся на более чем три минуты.

Международный аэропорт в Данедине, в Новой Зеландии, ввел трехминутный лимит на объятия в рамках усилий по повышению безопасности и поддержки движения в зоне высадки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian. 

Знак, установленный в зоне высадки пассажиров аэропорта, предупреждает: «Максимальное время объятий - 3 минуты. Для более долгих прощаний воспользуйтесь парковкой».

Руководитель аэропорта Данедин Ден де Боно рассказал, что предупредительные надписи в зоне высадки пассажиров могут быть «довольно интенсивными» и включать угрозы зажать колеса или наложить штрафы, чего аэропорт хотел бы избежать.

«Это аэропорт, и эти места высадки - обычные места для прощания», - сказал Де Боно, добавив, что слишком много людей долго стоят в зоне высадки.

«Для других не остается места. Речь идет о том, чтобы дать другим возможность обняться», - сказал руководитель аэропорта. 

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По словам де Боно, иногда путешественники используют зону высадки, чтобы в последний момент заняться любовью.

«Аэропорты - это очаги эмоций... За годы работы наши сотрудники видели много интересного», добавил  де Боно. 

Также рассказал, что новая вывеска «вызвала немалый ажиотаж».

Критики в посте на Facebook, который набрал десятки тысяч просмотров и комментариев, заявили, что аэропорт не может диктовать, как долго можно обниматься, а один из комментаторов назвал это правило «бесчеловечным». Другие похвалили аэропорт за доброжелательный подход, в то время как аэропорты по всему миру вводят плату за высадку пассажиров.

По словам де Боно, в аэропорту не будет специального подразделения «полиции объятий», следящего за соблюдением этого правила, но сотрудники могут вежливо попросить тех, кто стоит на парковке, переместиться в другое место.

Мы здесь не для того, чтобы указывать людям, как долго они должны обниматься, а для того, чтобы сказать: «Пожалуйста, отойдите и освободите место для других».

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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