Meta уволила персонал за покупку зубной пасты, а не обедов

Компания Meta уволила более 30 сотрудников из-за злоупотребления талонами на питание, из-за использования их для покупки таких товаров, как зубная паста или фужеры, сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

Один из пользователей рабочей социальной доски Blind написал, что на прошлой неделе было уволено более 30 человек, потому что они использовали кредиты на «непродовольственные товары, делились кредитами с другими людьми или превышали бюджет».

Примеры непродовольственных товаров, которые были куплены, включали зубную пасту, зубные щетки и фужеры.

«Их предупредили, чтобы они прекратили, и большинство из них это сделали, но через три месяца их все равно уволили, даже после того, как они прекратили», - рассказал пользователь.

Существуют разные мнения относительно того, сколько раз владелец Meta Марк Цукерберг предупреждал работников перед увольнением, или было ли вообще такое предупреждение. Кроме этого, сообщается, что компания сократила рабочие места по всему бизнесу.

Некоторые работники утверждают, что были предупреждены о возможных последствиях, тогда как другие отрицают это, заявляя, что никаких предупреждений не было.

Кроме того, сообщается, что Meta сократила рабочие места в подразделениях WhatsApp, Instagram и Reality Labs, который занимается разработкой виртуальной реальности, в частности гарнитуры Oculus. Эти сокращения не связаны с проблемами использования ваучеров на питание.

Дополнение

Сотрудники Meta получают ваучеры на питание: 25 долларов на обед, 20 долларов на завтрак и 25 долларов на ужин, которые можно использовать на платформе Grubhub, аналогичной Just Eat в США, специализирующейся на доставке еды.

Напомним

Группа Цукерберга Meta получила огромную прибыль благодаря бурному рекламному бизнесу. Финансовые руководители группы Facebook обещают, что гонорары будут направлены на развитие искусственного интеллекта.