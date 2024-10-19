Meta звільнила персонал за покупку зубної пасти, а не обідів

Компанія Meta звільнила понад 30 співробітників через зловживання талонами на харчування, через використання їх для покупки таких товарів, як зубна паста чи фужери, повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

Один з користувачів робочої соціальної дошки Blind написав, що минулого тижня було звільнено понад 30 осіб, тому що вони використовували кредити на "непродовольчі товари, ділилися кредитами з іншими людьми або перевищували бюджет".

Приклади непродовольчих товарів, які були куплені, включали зубну пасту, зубні щітки і фужери.

"Їх попередили, щоб вони припинили, і більшість з них це зробили, але через три місяці їх все одно звільнили, навіть після того, як вони припинили", - розповів користувач.

Існують різні думки щодо того, скільки разів власник Meta Марк Цукерберг попереджав працівників перед звільненням, або чи було взагалі таке попередження. Окрім цього, повідомляється, що компанія скоротила робочі місця по всьому бізнесу.

Деякі працівники стверджують, що були попереджені про можливі наслідки, тоді як інші заперечують це, заявляючи, що жодних попереджень не було.

Окрім того, повідомляється, що Meta скоротила робочі місця в підрозділах WhatsApp, Instagram і Reality Labs, який займається розробкою віртуальної реальності, зокрема гарнітури Oculus. Ці скорочення не пов’язані з проблемами використання ваучерів на харчування.

Доповнення

Співробітники Meta отримують ваучери на харчування: 25 доларів на обід, 20 доларів на сніданок і 25 доларів на вечерю, які можна використовувати на платформі Grubhub, аналогічній до Just Eat у США, що спеціалізується на доставці їжі.

Нагадаємо

Група Цукерберга Meta отримала величезний прибуток завдяки бурхливому рекламному бізнесу. Фінансові керівники групи Facebook обіцяють, що гонорари будуть направлені на розвиток штучного інтелекту.