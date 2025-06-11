Нічний удар по Харкову: одна людина загинула, щонайменше 10 поранено

$41.490.09
47.370.10
ukenru
"Сіре" поглинання: YABLUKA можуть придбати “Цитрус” - ринок у шоці
Ексклюзив
10 червня, 17:49 • 13360 перегляди

"Сіре" поглинання: YABLUKA можуть придбати “Цитрус” - ринок у шоці

10 червня, 17:12 • 33024 перегляди

США скоротять фінансування військової допомоги Україні в оборонному бюджеті на 2026 рік - Гегсет

10 червня, 16:42 • 33463 перегляди

Зеленський ввів санкції проти "Артеку" та 58 осіб за депортацію українських дітей

10 червня, 14:41 • 40665 перегляди

Що увійде в 18-й пакет санкцій ЄС проти росії: повний перелік

Ексклюзив
10 червня, 13:58 • 52856 перегляди

Чи піде НАЗК по сліду аптек Кузьміних? Підстав для проведення перевірки наразі більш ніж достатньо

Ексклюзив
10 червня, 13:21 • 47063 перегляди

росія скуповує радянські двигуни по світу, щоб залишити Україну без можливості ремонтувати літаки - військовий експерт

10 червня, 13:16 • 43922 перегляди

ЄС запропонував 18-й пакет санкцій проти рф: у фокусі - стеля цін на нафту рф у $45, "тіньовий флот" і банки

Ексклюзив
10 червня, 11:54 • 39599 перегляди

Множинне громадянство: остаточного законопроєкту немає, його намагаються швидко доопрацювати

Ексклюзив
9 червня, 15:58 • 83790 перегляди

Автоматизована система обліку мобільних пристроїв за п'ять років принесла до бюджету 6 млрд грн

Ексклюзив
9 червня, 13:46 • 169674 перегляди

Розпалює ще більше багаття: політолог про дії Трампа щодо придушення протестів у США

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
1м/с
67%
753мм
Популярнi новини

Ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси: у Коордштабі розповіли про поранення та хвороби звільнених із полону захисників

10 червня, 15:57 • 6834 перегляди

Реформа АРМА зависла: хто блокує зміни і чому це небезпечно

10 червня, 16:21 • 44784 перегляди

21 квартира та активи на мільйони: адвокат, який раніше обіймав керівні посади у МВС та Нацполіції, отримав підозру

10 червня, 16:54 • 4682 перегляди

ДЕСС: удар рф по Софії Київській – це акт вандалізму та злочин проти світової культури

10 червня, 17:00 • 9538 перегляди

Тепер Ye Ye: Каньє Вест вдруге змінив ім'я

10 червня, 17:29 • 21504 перегляди
Публікації

Реформа АРМА зависла: хто блокує зміни і чому це небезпечно

10 червня, 16:21 • 44840 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

9 червня, 12:50 • 253797 перегляди

Тінь над фінансами: чому новий закон про факторинг б'є по довірі до банківської системи

9 червня, 09:47 • 241836 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 08:00 • 232746 перегляди

Як захистити волосся влітку: поради трихолога
Ексклюзив

9 червня, 05:45 • 245226 перегляди
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Ігор Терехов

Дональд Трамп

Ґевін Ньюсом

Піт Гегсет

Актуальні місця

Україна

Харків

Kyiv

Сполучені Штати Америки

Стамбул

Реклама
УНН Lite

Над Україною зійшов "Полуничний Місяць": користувачі в соцмережах діляться фото

20:02 • 3824 перегляди

Тепер Ye Ye: Каньє Вест вдруге змінив ім'я

10 червня, 17:29 • 21540 перегляди

Двоє учасників гурту BTS звільнилися з військової служби: готують нові пісні та обіцяють повернутися на сцену "якнайшвидше"

10 червня, 13:35 • 51676 перегляди

Рідкісне шоу в небі 11 червня: "Полуничний Місяць" буде у найнижчій точці за багато років

10 червня, 12:39 • 35138 перегляди

У Польщі мешканці багатоквартирного будинку вивісили оголошення з проханням не займатися гучно коханням

10 червня, 11:04 • 72053 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Північний потік — 2

С-400

Безпілотний літальний апарат

Мі-24

Нічний удар по Харкову: одна людина загинула, щонайменше 10 поранено

Київ • УНН

 • 300 перегляди

Внаслідок нічного обстрілу Харкова 11 червня є жертви та поранені. Ворог влучив у багатоквартирні та приватні будинки, спричинивши пожежу у п'ятиповерхівці.

Нічний удар по Харкову: одна людина загинула, щонайменше 10 поранено

Внаслідок ворожого удару по Харкову в ніч на середу, 11 червня, загинула людина, ще щонайменше 10 людей зазнали поранень. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує УНН.

Деталі

"На жаль, вже маємо інформацію про одну загиблу людину внаслідок ворожого обстрілу", - написав він у Telegram.

Раніше він повідомив, що в одному з районів Харкова зафіксовано удари по багатоквартирним та приватним будинкам.

Попередньо, влучання у пʼятиповерхівку у Слобідському районі міста, пожежа з 3-го до останнього поверху

- розповів мер Харкова.

Згодом він повідомив, що у пʼятиповерховому будинку горять більше 15 квартир.

"Є постраждалі. Ще за однією адресою влучання під завалами можуть бути люди", - зазначив Терехов.

Нагадаємо

7 червня ворог завдав ударів 4 керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах Харкова. Одне з влучань прийшлося по Дитячій залізниці. Внаслідок атаки загинуло 6 людей.

Напередодні мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під завалами досі перебувають 5 людей. За його словами, пошуково-рятувальні роботи тривають вдень і вночі.

У Харкові попрощалися з керівницею дитячої залізниці, що загинула від атаки рф10.06.25, 22:24 • 3752 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Ігор Терехов
Харків
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9