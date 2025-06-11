Нічний удар по Харкову: одна людина загинула, щонайменше 10 поранено

Внаслідок ворожого удару по Харкову в ніч на середу, 11 червня, загинула людина, ще щонайменше 10 людей зазнали поранень. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує УНН.

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"На жаль, вже маємо інформацію про одну загиблу людину внаслідок ворожого обстрілу", - написав він у Telegram.

Раніше він повідомив, що в одному з районів Харкова зафіксовано удари по багатоквартирним та приватним будинкам.

Попередньо, влучання у пʼятиповерхівку у Слобідському районі міста, пожежа з 3-го до останнього поверху - розповів мер Харкова.

Згодом він повідомив, що у пʼятиповерховому будинку горять більше 15 квартир.

"Є постраждалі. Ще за однією адресою влучання під завалами можуть бути люди", - зазначив Терехов.

Нагадаємо

7 червня ворог завдав ударів 4 керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах Харкова. Одне з влучань прийшлося по Дитячій залізниці. Внаслідок атаки загинуло 6 людей.

Напередодні мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під завалами досі перебувають 5 людей. За його словами, пошуково-рятувальні роботи тривають вдень і вночі.

У Харкові попрощалися з керівницею дитячої залізниці, що загинула від атаки рф