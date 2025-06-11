Ночной удар по Харькову: один человек погиб, по меньшей мере 10 ранены

В результате вражеского удара по Харькову в ночь на среду, 11 июня, погиб человек, еще по меньшей мере 10 человек получили ранения. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

"К сожалению, уже есть информация об одном погибшем человеке в результате вражеского обстрела", - написал он в Telegram.

Ранее он сообщил, что в одном из районов Харькова зафиксированы удары по многоквартирным и частным домам.

Предварительно, попадание в пятиэтажку в Слободском районе города, пожар с 3-го до последнего этажа - рассказал мэр Харькова.

Впоследствии он сообщил, что в пятиэтажном доме горят более 15 квартир.

"Есть пострадавшие. Еще по одному адресу попадания под завалами могут быть люди", - отметил Терехов.

Напомним

7 июня враг нанес удары 4 управляемыми авиабомбами по Шевченковскому и Киевскому районам Харькова. Одно из попаданий пришлось по Детской железной дороге. В результате атаки погибли 6 человек.

Накануне мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под завалами до сих пор находятся 5 человек. По его словам, поисково-спасательные работы продолжаются днем и ночью.

В Харькове простились с руководительницей детской железной дороги, погибшей от атаки рф