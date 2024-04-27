Нічний удар по енергетиці: у Міненерго розкрили подробиці

Російські окупанти в ніч на 27 квітня атакували об'єкти енергетичної системи, зокрема — газової інфраструктури, у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. Про масштаби руйнувань та пораненого енергетика в ефірі "Ми-Україна" розповів заступник міністра енергетики України Микола Колісник, передає УНН.

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Микола Колісник зауважив, що є пошкодження на об'єктах генерації електроенергії.

На одному з об'єктів поранено начальника зміни, він отримав контузію. Також ворог атакував об'єкти газової інфраструктури у західних регіонах. Попри це енергетики забезпечують стабільне функціонування енергосистеми. Ми покриваємо власні потреби генерацією в країні плюс додаючи імпорт та аварійну допомогу за необхідності з Польщі, Словаччини, Румунії. Це можливо завдяки інтеграції з Об'єднаною енергосистемою Європи