Нічний удар по енергетиці: у Міненерго розкрили подробиці
Київ • УНН
Російські окупанти вночі атакували об'єкти енергетичної та газової інфраструктури в Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях, поранивши енергетика та завдавши шкоди об'єктам енергетики, але енергосистема України залишається стабільною завдяки власній генерації та імпорту.
Російські окупанти в ніч на 27 квітня атакували об'єкти енергетичної системи, зокрема — газової інфраструктури, у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. Про масштаби руйнувань та пораненого енергетика в ефірі "Ми-Україна" розповів заступник міністра енергетики України Микола Колісник, передає УНН.
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Микола Колісник зауважив, що є пошкодження на об'єктах генерації електроенергії.
На одному з об'єктів поранено начальника зміни, він отримав контузію. Також ворог атакував об'єкти газової інфраструктури у західних регіонах. Попри це енергетики забезпечують стабільне функціонування енергосистеми. Ми покриваємо власні потреби генерацією в країні плюс додаючи імпорт та аварійну допомогу за необхідності з Польщі, Словаччини, Румунії. Це можливо завдяки інтеграції з Об'єднаною енергосистемою Європи
Він наголосив на тому, що об'єкти енергетики є ключовою цивільною складовою для надання людям можливості забезпечити побутові потреби, тому це фактично є терористичним актом.
Важка ніч для української енергетики: у ДТЕК показали масштаби руйнувань після масованої атаки рф27.04.24, 19:44 • 58090 переглядiв