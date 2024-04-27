Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
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Ночной удар по энергетике: в Минэнерго раскрыли подробности
Российские оккупанты ночью атаковали объекты энергетической и газовой инфраструктуры в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях, ранив энергетика и нанеся ущерб объектам энергетики, но энергосистема Украины остается стабильной благодаря собственной генерации и импорту.
На Юге ПВО уничтожила три разведывательных и один ударный БПЛА
Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили четыре российских беспилотника, в том числе один ударный и три разведывательных, в Одесской и Херсонской областях.
Выясняли отношения: 23-летний учитель напал с ножом на двух бывших учеников, один из них - погиб
В Житомирской области 23-летний учитель нанес ножевые ранения двум бывшим ученикам, убив одного и тяжело ранив другого, после того, как конфликт из-за девушки перерос в драку.
Солидарность лидеров в защите от террора должна работать 24/7 - Зеленский
Президент Зеленский призвал лидеров к круглосуточной солидарности против российского террора, чтобы террористы потерпели поражение. Украина готовится к новой коммуникации с партнерами, чтобы укрепить свои позиции и убедить москву, что война ничего им не даст.
Кубинские наемники убили российского командира из-за жестокого обращения - АТЭШ
Кубинские наемники, которые воюют на стороне россии на Покровском направлении, убили своего российского командира из-за постоянных унижений, избиений и задержки заработной платы.
Закончатся до конца мая: Малюська о дискуссиях о судьбе активов рф
Глава украинского Минюста заявил, что для достижения международного консенсуса по конфискации российских активов осталось около полутора месяцев, поскольку саммит G7 в середине июня, вероятно, формализует решение по этому вопросу.
Работы будут завершены вовремя: Шмыгаль проинспектировал строительство второго уровня защиты на электроподстанциях
Премьер-министр Украины проинспектировал строительство второго уровня защиты на электроподстанциях во время визита в Волынскую и Львовскую области, заверив, что работы будут завершены вовремя для усиления защиты энергетических объектов от российских атак.
Зеленский о массированном ударе рф: основной мишенью стали газовые объекты, от которых зависит безопасность транзита в ЕС
россия нанесла массированный ракетный удар по газовым объектам Украины, имеющим решающее значение для поставок газа в Европейский Союз. Часть ракет была сбита украинскими системами противовоздушной обороны.
Оккупантам удалось закрепиться в части Очеретиного. Украинские силы пытаются их вытеснить - ОСУВ Хортица
российским оккупантам удалось закрепиться в части села Очеретино на Авдеевском направлении, где продолжаются ожесточенные бои, а украинские силы пытаются вытеснить их и восстановить контроль.
Тяжелая ночь для украинской энергетики: в ДТЭК показали масштабы разрушений после массированной атаки рф
Спасатели и энергетики работают над восстановлением электроснабжения после массированной российской ракетной атаки, которая нанесла значительный ущерб энергетической инфраструктуре Украины, а ДТЭК сообщает о продолжении усилий по ликвидации последствий, несмотря на попытки россии оставить Украину без электроэнергии.