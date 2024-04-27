Ночной удар по энергетике: в Минэнерго раскрыли подробности

Российские оккупанты в ночь на 27 апреля атаковали объекты энергетической системы, в частности - газовой инфраструктуры, в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях. О масштабах разрушений и раненого энергетика в эфире "Мы-Украина" рассказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник, передает УНН.

Детали

Николай Колесник отметил, что есть повреждения на объектах генерации электроэнергии.

На одном из объектов ранен начальник смены, он получил контузию. Также враг атаковал объекты газовой инфраструктуры в западных регионах. Несмотря на это энергетики обеспечивают стабильное функционирование энергосистемы. Мы покрываем собственные потребности генерацией в стране плюс добавляя импорт и аварийную помощь при необходимости из Польши, Словакии, Румынии. Это возможно благодаря интеграции с Объединенной энергосистемой Европы подчеркнул Колесник.

Он отметил, что объекты энергетики являются ключевой гражданской составляющей для предоставления людям возможности обеспечить бытовые нужды, поэтому это фактически является террористическим актом.

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