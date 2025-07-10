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Нічна атака на Київ: щонайменше троє поранених

Київ • УНН

 • 197 перегляди

Внаслідок ворожої атаки на Київ 10 липня постраждали щонайменше троє людей. Столицю затягує їдким чорним димом від пожеж.

Нічна атака на Київ: щонайменше троє поранених

Внаслідок ворожоє атаки на Київ у ніч на четвер, 10 липня, постраждали щонайменше троє людей. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує УНН.

Деталі

"Одного постраждалого госпіталізували медики в Соломʼянському районі. ... Іще один постраждалий у Соломʼянському районі", - написав Кличко.

У свою чергу начальник КМВА Тимур Ткаченко уточнив, що станом на 3:20 "маємо трьох постраждалих чоловіків з осколковими пораненнями".

Він також розповів, що у Соломʼянському районі горить дах нежитлової будівлі.

У Подільському районі внаслідок атаки вибито вікна у житловому будинку. В Оболонському районі фіксуємо падіння, попередньо, уламків дрону

- написав Ткаченко.

Тим часом місцеві Telegram-канали повідомляють, що Київ затягує їдким чорним димом від пожеж, у місті відчувається запах гару.

Нагадаємо

Київ у ніч на четвер, 10 липня, зазнав масованої ворожої атаки. Близько 2:00 начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про влучання у житловий будинок у Шевченківському районі столиці. Також, за його словами, у Дарницькому районі уламки впали у дворі житлового будинку.

Атака рф на Київ 4 липня забрала життя вже трьох людей08.07.25, 09:05 • 1554 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаКиїв
Віталій Кличко
Київ
Tesla
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