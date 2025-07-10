Нічна атака на Київ: щонайменше троє поранених
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки на Київ 10 липня постраждали щонайменше троє людей. Столицю затягує їдким чорним димом від пожеж.
Внаслідок ворожоє атаки на Київ у ніч на четвер, 10 липня, постраждали щонайменше троє людей. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує УНН.
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"Одного постраждалого госпіталізували медики в Соломʼянському районі. ... Іще один постраждалий у Соломʼянському районі", - написав Кличко.
У свою чергу начальник КМВА Тимур Ткаченко уточнив, що станом на 3:20 "маємо трьох постраждалих чоловіків з осколковими пораненнями".
Він також розповів, що у Соломʼянському районі горить дах нежитлової будівлі.
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Тим часом місцеві Telegram-канали повідомляють, що Київ затягує їдким чорним димом від пожеж, у місті відчувається запах гару.
Нагадаємо
Київ у ніч на четвер, 10 липня, зазнав масованої ворожої атаки. Близько 2:00 начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про влучання у житловий будинок у Шевченківському районі столиці. Також, за його словами, у Дарницькому районі уламки впали у дворі житлового будинку.
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