Ночная атака на Киев: по меньшей мере трое раненых
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на Киев 10 июля пострадали по меньшей мере три человека. Столицу затягивает едким черным дымом от пожаров.
В результате вражеской атаки на Киев в ночь на четверг, 10 июля, пострадали по меньшей мере три человека. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
"Одного пострадавшего госпитализировали медики в Соломенском районе. ... Еще один пострадавший в Соломенском районе", - написал Кличко.
В свою очередь начальник КГВА Тимур Ткаченко уточнил, что по состоянию на 3:20 "имеем трех пострадавших мужчин с осколочными ранениями".
Он также рассказал, что в Соломенском районе горит крыша нежилого здания.
В Подольском районе в результате атаки выбиты окна в жилом доме. В Оболонском районе фиксируем падение, предварительно, обломков дрона
Тем временем местные Telegram-каналы сообщают, что Киев затягивает едким черным дымом от пожаров, в городе ощущается запах гари.
Напомним
Киев в ночь на четверг, 10 июля, подвергся массированной вражеской атаке. Около 2:00 начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил о попадании в жилой дом в Шевченковском районе столицы. Также, по его словам, в Дарницком районе обломки упали во дворе жилого дома.
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