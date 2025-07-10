Ночная атака на Киев: по меньшей мере трое раненых

В результате вражеской атаки на Киев в ночь на четверг, 10 июля, пострадали по меньшей мере три человека. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

"Одного пострадавшего госпитализировали медики в Соломенском районе. ... Еще один пострадавший в Соломенском районе", - написал Кличко.

В свою очередь начальник КГВА Тимур Ткаченко уточнил, что по состоянию на 3:20 "имеем трех пострадавших мужчин с осколочными ранениями".

Он также рассказал, что в Соломенском районе горит крыша нежилого здания.

В Подольском районе в результате атаки выбиты окна в жилом доме. В Оболонском районе фиксируем падение, предварительно, обломков дрона - написал Ткаченко.

Тем временем местные Telegram-каналы сообщают, что Киев затягивает едким черным дымом от пожаров, в городе ощущается запах гари.

Напомним

Киев в ночь на четверг, 10 июля, подвергся массированной вражеской атаке. Около 2:00 начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил о попадании в жилой дом в Шевченковском районе столицы. Также, по его словам, в Дарницком районе обломки упали во дворе жилого дома.

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