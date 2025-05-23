Незаконне одержання компенсацій екснардепом Нестеренко: САП завершила досудове розслідування

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у справі стосовно народного депутата VIII скликання Вадима Нестеренко, підозрюваного в незаконному одержанні компенсацій за винайм житла. Про це повідомляє пресслужба САП, передає УНН.

За даними джерел УНН, мова йде про екснардепа від фракції "Блок Петра Порошенка" Вадима Нестеренко.

Зазначається, що у межах досудового розслідування встановлено, що впродовж 2014–2018 років нардеп отримав компенсації за оренду житла та проживання в готельному номері за рахунок бюджетних коштів.

При цьому з’ясувалося, що з 2007 року в його приватній власності перебувала квартира в Києві, що позбавляло права на такі компенсації. Про наявність цієї нерухомості він не повідомив відповідні підрозділи Верховної Ради. Як наслідок, було завдано збитки на суму понад 750 тис. гривень. Зважаючи на те, що особа з жовтня 2024 року перебуває в міжнародному розшуку, стосовно неї здійснювалось спеціальне досудове розслідування (in absentia)