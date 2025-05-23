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Незаконное получение компенсаций экс-нардепом Нестеренко: САП завершила досудебное расследование

Киев • УНН

 • 154 просмотра

САП завершила расследование в отношении Вадима Нестеренко, которого подозревают в незаконном получении компенсаций за жилье. Он скрыл наличие квартиры в Киеве.

Незаконное получение компенсаций экс-нардепом Нестеренко: САП завершила досудебное расследование

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование по делу в отношении народного депутата VIII созыва Вадима Нестеренко, подозреваемого в незаконном получении компенсаций за съем жилья. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

Детали

По данным источников УНН, речь идет об экс-нардепе от фракции "Блок Петра Порошенко" Вадиме Нестеренко.

Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования, осуществляемого детективами НАБУ, по делу в отношении народного депутата VIII созыва, подозреваемого в незаконном получении компенсаций за съем жилья

- говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках досудебного расследования установлено, что в течение 2014–2018 годов нардеп получил компенсации за аренду жилья и проживание в гостиничном номере за счет бюджетных средств.

При этом выяснилось, что с 2007 года в его частной собственности находилась квартира в Киеве, что лишало права на такие компенсации. О наличии этой недвижимости он не сообщил соответствующие подразделения Верховной Рады. Как следствие, был нанесен ущерб на сумму более 750 тыс. гривен. Учитывая, что лицо с октября 2024 года находится в международном розыске, в отношении него осуществлялось специальное досудебное расследование (in absentia)

- добавили в САП.

Напомним

В феврале высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-нардепу Вадиму Нестеренко, подозреваемому в незаконном получении более 700 тыс. грн. компенсации за съем жилья в столице.

Павел Башинский

Павел Башинский

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