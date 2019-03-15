Нестача сну спричиняє діабет - медик

"Недостатньо якісний сон – і по глибині, і по часу – відображається в тому, що призводить до відчуття стресів, напружень психічних, він відбивається на серцево-судинній системі, в першу чергу, на бронхо-легеневій, на ендокринній, викликаючи порушення обміну речовин – аж до діабету", - зазначив медик.



За його словами, для здорової людини нормальною тривалістю сну вважається 7-8 годин. Втім, якщо людина спить 9 годин і довше, за словами О.Стойки, це може свідчити про наявність якогось соматичного захворювання, про яке людина ще не знає.



Нагадаємо, щоб уникнути проблем із засинанням і не спровокувати безсоння, слід завершити за 3 години до сну всі моральні й фізичні навантаження, не пити тонізуючих напоїв, а також вимкнути телевізор і гаджети до 22.00.



Якщо безсоння триває понад 3-7 днів поспіль, це може бути сигналом серйозного захворювання і вимагає негайного звернення за медичною допомогою.