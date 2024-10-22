Небо над Україною все ще закрите: у Мінрозвитку роз'яснили інформацію про "дозвіл" на міжнародні рейси зі Львова та Києва
Київ • УНН
Авіакомпанія Supernova Airlines отримала дозвіл на чартерні рейси в ЄС, а не на регулярні міжнародні перевезення з України. Небо над Україною залишається закритим через безпекову ситуацію.
Авіакомпанія Supernova Airlines - дочірня компанія групи компаній NOVA ("Нова пошта") - отримала дозвіл на чартерні рейси всередині ЄС, а не на виконання регулярних міжнародних авіаперевезень за маршрутами Львів – Прага та Київ – Прага. Небо над Україною все ще закрите. Про це заявив заступник Міністра розвитку громад та територій Тимур Ткаченко, передає УНН.
"Зараз мережею шириться новина про те, що компанія "СУПЕРНОВА ЕЙРЛАЙНЗ" отримала ліцензію на виконання регулярних міжнародних авіаперевезень за маршрутами Львів – Прага та Київ – Прага. Деякі канали цю новину зрозуміли по-своєму та почали заявляти про "часткове відкриття неба". Але це не так", - написав Ткаченко в Telegram.
За його словами, відповідно до визначення, що надається Повітряним кодексом України, авіаперевізник, який надає послуги з перевезення пасажирів, вантажу, пошти повітряним транспортом, має отримати відповідний сертифікат та ліцензію на здійснення вищевказаної діяльності.
"Надане право не є фактичним дозволом на виконання польотів, а є лише комерційною можливістю перевезення завантаження по зазначеному маршрутам. Наразі компанія отримала Сертифікат експлуатанта, Ліцензію на перевезення вантажів, тобто завершила цикл формування як авіакомпанія. Наразі ми всі розуміємо, що безпекова ситуація не дозволяє здійснювати польоти цивільної авіації. Небо над Україною все ще, на жаль, закрите", - пояснив Ткаченко.
Додамо
"Нова Пошта" заявила, що 17 жовтня авіакомпанія Supernova Airlines, що входить до складу групи Nova, отримала дозвіл Агентства з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) на польоти в Європі (Part-TCO), необхідний для неєвропейських авіакомпаній. Це означає, що компанія зможе здійснювати комерційні рейси в небі Євросоюзу, фінальна підготовка до яких наразі триває.
"Стратегічно авіакомпанія націлена на далекомагістральні рейси зі США до Європи, з Китаю до Європи, а також буде готова здійснювати чартерні рейси на замовлення сторонніх клієнтів, відповідно до можливостей Boeing 737-800SF", - повідомила "Нова Пошта".
Контекст
Профільне видання "Крила", з посиланням на наказ Державіаслужби від 21.10.2024 повідомляло, що авіакомпанії Supernova Airlines - дочірній компанії групи компаній NOVA ("Нова пошта") - дозволили виконувати регулярні міжнародні повітряні перевезення зі Львова та Києва з 1 листопада.