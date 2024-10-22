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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Небо над Украиной все еще закрыто: в Минразвития разъяснили информацию о "разрешении" на международные рейсы из Львова и Киева

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 16:30  •  4165 просмотра

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Авиакомпания Supernova Airlines получила разрешение на чартерные рейсы в ЕС, а не на регулярные международные перевозки из Украины. Небо над Украиной остается закрытым из-за ситуации с безопасностью.

Авиакомпания Supernova Airlines - дочерняя компания группы компаний NOVA ("Новая почта") - получила разрешение на чартерные рейсы внутри ЕС, а не на выполнение регулярных международных авиаперевозок по маршрутам Львов - Прага и Киев - Прага. Небо над Украиной все еще закрыто. Об этом заявил заместитель Министра развития громад и территорий Тимур Ткаченко, передает УНН.

"Сейчас по сети распространяется новость о том, что компания "СУПЕРНОВА ЕЙРЛАЙНЗ" получила лицензию на выполнение регулярных международных авиаперевозок по маршрутам Львов - Прага и Киев - Прага. Некоторые каналы эту новость поняли по-своему и начали заявлять о "частичном открытии неба". Но это не так", - написал Ткаченко в Telegram.

По его словам, в соответствии с определением, предоставляемым Воздушным кодексом Украины, авиаперевозчик, который предоставляет услуги по перевозке пассажиров, груза, почты воздушным транспортом, должен получить соответствующий сертификат и лицензию на осуществление вышеуказанной деятельности.

"Предоставленное право не является фактическим разрешением на выполнение полетов, а является лишь коммерческой возможностью перевозки загрузки по указанному маршруту. Сейчас компания получила Сертификат эксплуатанта, Лицензию на перевозку грузов, то есть завершила цикл формирования как авиакомпания. Сейчас мы все понимаем, что ситуация с безопасностью не позволяет осуществлять полеты гражданской авиации. Небо над Украиной все еще, к сожалению, закрыто", - пояснил Ткаченко.

Добавим

"Новая Почта" заявила, что 17 октября авиакомпания Supernova Airlines, входящая в состав группы Nova, получила разрешение Агентства по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) на полеты в Европе (Part-TCO), необходимое для неевропейских авиакомпаний. Это означает, что компания сможет осуществлять коммерческие рейсы в небе Евросоюза, финальная подготовка к которым сейчас продолжается.

"Стратегически авиакомпания нацелена на дальнемагистральные рейсы из США в Европу, из Китая в Европу, а также будет готова осуществлять чартерные рейсы по заказу сторонних клиентов, в соответствии с возможностями Boeing 737-800SF", - сообщила „Новая Почта".

Контекст

Профильное издание "Крылья", со ссылкой на приказ Госавиаслужбы от 21.10.2024 сообщало, что авиакомпании Supernova Airlines - дочерней компании группы компаний NOVA ("Новая почта") - разрешили выполнять регулярные международные воздушные перевозки из Львова и Киева с 1 ноября.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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