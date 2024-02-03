"Не може тривати вічно": у ЗСУ висловилися про наступ росіян
Київ • УНН
Російський наступ не може тривати нескінченно довго, вказують у ЗСУ.
Наступ російських військ не може тривати вічно. Про це, коментуючи слова начальника ГУР МОУ Кирила Буданова про, те, що до весни наступ рф буде "повністю вичерпаний", сказав начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
З того, що ми бачимо, противник не відмовиться вести бойові дії навіть цієї весни, оскільки продовжується формування і підрозділів, і підготовка резервів. Однак з того, що сказав Буданов, звичайно, що наступ не може тривати вічно
Він зазначив, що наступ передбачає велике залучення особового складу, велику кількість техніки, ресурсів, грошей, палива та людського ресурсу.
"Наразі те, що вони зібрали тут, не вистачає, щоб просуватися далі. Ми зараз використовуємо нашу технічну перевагу, нашу інноваційність та нестандартний підхід до ведення бойових дій", - розповів Євлаш.
Прете він зазначив, що ворога не можна недооцінювати.
Разом з тим Євлаш повідомив, що в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" - стабільно напружено, проте контрольовано.
"Ворог продовжує перекидати свої резерви на лінію зіткнення, зокрема, на Бахмутському напрямку однією з ключових цілей ворога залишається пробиття нашої лінії оборони та проходження в напрямку населеного пункту Часів Яр. Наші захисники надійно тримають там лінію бойового зіткнення та завдають противнику максимального ураження", - розповів Євлаш.
Доповнення
Голова української розвідки Кирило Буданов заявляв, що до весни наступ росіян буде "повністю вичерпаний", і це дасть простір для атаки військ Сил оборони України. Тож новий український контрнаступ прогнозується на весну.
Також Буданов заявляв, що найближчі шість місяців війни рф проти України будуть "цікавими".