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"Не может длиться вечно": в ВСУ высказались о наступлении россиян

"Не может длиться вечно": в ВСУ высказались о наступлении россиян

Киев  •  УНН

03 февраль 2024, 10:00  •  18583 просмотра

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Российское наступление не может продолжаться бесконечно долго, указали в ВСУ.

Наступление российских войск не может продолжаться вечно. Об этом, комментируя слова начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова о том, что к весне наступление рф будет "полностью исчерпано", сказал начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Из того, что мы видим, противник не откажется вести боевые действия даже этой весной, поскольку продолжается формирование и подразделений, и подготовка резервов. Однако из того, что сказал Буданов, конечно, что наступление не может продолжаться вечно

- сказал Евлаш.

Он отметил, что наступление предусматривает большое привлечение личного состава, большое количество техники, ресурсов, денег, топлива и человеческого ресурса.

"Сейчас то, что они собрали здесь, не хватает, чтобы продвигаться дальше. Мы сейчас используем наше техническое преимущество, нашу инновационность и нестандартный подход к ведению боевых действий", - рассказал Евлаш.

Впрочем, он отметил, что врага нельзя недооценивать.

Вместе с тем Евлаш сообщил, что в полосе ответственности ОСГВ "Хортица" - стабильно напряженно, однако контролируемо.

"Враг продолжает перебрасывать свои резервы на линию соприкосновения, в частности, на Бахмутском направлении одной из ключевых целей врага остается пробитие нашей линии обороны и прохождение в направлении населенного пункта Часов Яр. Наши защитники надежно держат там линию боевого соприкосновения и наносят противнику максимальное поражение", - рассказал Евлаш.

Дополнение

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что к весне наступление россиян будет "полностью исчерпано", и это даст пространство для атаки войск Сил обороны Украины. Поэтому новое украинское контрнаступление прогнозируется на весну.

Также Буданов заявлял, что ближайшие шесть месяцев войны рф против Украины будут "интересными".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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