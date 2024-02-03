"Не может длиться вечно": в ВСУ высказались о наступлении россиян

Наступление российских войск не может продолжаться вечно. Об этом, комментируя слова начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова о том, что к весне наступление рф будет "полностью исчерпано", сказал начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Из того, что мы видим, противник не откажется вести боевые действия даже этой весной, поскольку продолжается формирование и подразделений, и подготовка резервов. Однако из того, что сказал Буданов, конечно, что наступление не может продолжаться вечно - сказал Евлаш.

Он отметил, что наступление предусматривает большое привлечение личного состава, большое количество техники, ресурсов, денег, топлива и человеческого ресурса.

"Сейчас то, что они собрали здесь, не хватает, чтобы продвигаться дальше. Мы сейчас используем наше техническое преимущество, нашу инновационность и нестандартный подход к ведению боевых действий", - рассказал Евлаш.

Впрочем, он отметил, что врага нельзя недооценивать.

Вместе с тем Евлаш сообщил, что в полосе ответственности ОСГВ "Хортица" - стабильно напряженно, однако контролируемо.

"Враг продолжает перебрасывать свои резервы на линию соприкосновения, в частности, на Бахмутском направлении одной из ключевых целей врага остается пробитие нашей линии обороны и прохождение в направлении населенного пункта Часов Яр. Наши защитники надежно держат там линию боевого соприкосновения и наносят противнику максимальное поражение", - рассказал Евлаш.

Дополнение

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что к весне наступление россиян будет "полностью исчерпано", и это даст пространство для атаки войск Сил обороны Украины. Поэтому новое украинское контрнаступление прогнозируется на весну.

Также Буданов заявлял, что ближайшие шесть месяцев войны рф против Украины будут "интересными".