Названо найбільшого поціновувача української горілки за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Найбільшим поціновувачем української горілки є Казахстан. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у січні-жовтні цього року Україна поставила до Казахстану горілки на 4,5 млн дол.
Друге місце у списку займають США. За 10 місяців цього року поставки української горілки до США склали 3,9 млн дол.
На третьому місці — Латвія, із показником 2,85 млн дол., на четвертому — Польща, куди Україна у січні-жовтні цього року експортувала горілки на 2,8 млн дол.
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Чимало української горілки купили, також, Вірменія (2,1 млн дол.), Німеччина (1,3 млн дол.), Молдова (1,1 млн дол.) та Естонія (1 млн дол.).
Зауважимо, до ТОП-5 надійних виробників якісної горілки в Україні належать такі лікеро-горілчані компанії, як “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”) , “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”) та ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).
Як писав УНН, за три роки Україна наростила експорт горілки майже на третину.