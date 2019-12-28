Названо ім'я претендента на голову Львівської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Львівську обласну державну адміністрацію може очолити бізнесмен Максим Козицький. Відповідна декларація кандидата була подана до реєстру НАЗК 27 грудня, передає УНН.
Так, після відставки Маркіяна Мальського з посади голови Львівської ОДА адміністрацію може очолити бізнесмен Максим Козицький, адже з декларації виходить, що він претендує на посаду голови ЛОДА.
Підкреслимо, що Козицький єдиний, хто подав декларацію кандидата на цю посаду.
Бізнесмен є власником компаній, що спеціалізуються на установці вітрових та сонячних електростанцій. Загалом Козицький має стосунок до 14 різних ТОВ, виходячи з його декларації.
Зазначимо, що ще у червні Президент України Володимир Зеленський влаштовував опитування у Facebook, кого призначити головою ЛОДА, серед претендентів був і Максим Козицький. Зеленський презентував його як директора компанії "Еко-Оптіма", лауреата премії "Людина року" в номінації "Підприємець року".
Також у тому списку був тепер уже колишній очільник Львівської ОДА - Маркіян Мальський.
Нагадаємо, 26 грудня Президент звільнив Маркіяна Мальського з посади голови Львівської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.