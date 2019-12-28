Названо ім'я претендента на голову Львівської ОДА

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Львівську обласну державну адміністрацію може очолити бізнесмен Максим Козицький. Відповідна декларація кандидата була подана до реєстру НАЗК 27 грудня, передає УНН.

Так, після відставки Маркіяна Мальського з посади голови Львівської ОДА адміністрацію може очолити бізнесмен Максим Козицький, адже з декларації виходить, що він претендує на посаду голови ЛОДА.

Підкреслимо, що Козицький єдиний, хто подав декларацію кандидата на цю посаду.

Бізнесмен є власником компаній, що спеціалізуються на установці вітрових та сонячних електростанцій. Загалом Козицький має стосунок до 14 різних ТОВ, виходячи з його декларації.

Зазначимо, що ще у червні Президент України Володимир Зеленський влаштовував опитування у Facebook, кого призначити головою ЛОДА, серед претендентів був і Максим Козицький. Зеленський презентував його як директора компанії "Еко-Оптіма", лауреата премії "Людина року" в номінації "Підприємець року".

Також у тому списку був тепер уже колишній очільник Львівської ОДА - Маркіян Мальський.

Нагадаємо, 26 грудня Президент звільнив Маркіяна Мальського з посади голови Львівської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

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