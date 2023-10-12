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НАЗК опублікувало колекцію творів мистецтва російського олігарха Абрамовича на майже $1 млрд

НАЗК опублікувало колекцію творів мистецтва російського олігарха Абрамовича на майже $1 млрд

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Національне агентство із запобігання корупції опублікувало один із найбільших переліків творів мистецтва, що є у приватній колекції російського олігарха Романа Абрамовича. У перелік увійшли 367 творів, які оцінюються у майже 1 млрд доларів. Про це повідомили у пресслужбі НАЗК, передає УНН.

Деталі

У НАЗК відзначили, що твори мистецтва використовуються російськими олігархами для уникнення та обходу санкцій, збереження та приховування статків. Найкращий засіб протидії – відкритість інформації щодо творів мистецтва, якими володіють підсанкційні особи.

Саме для цього НАЗК провело ґрунтовний аналіз та зібрало усі відомі твори мистецтва олігарха в одному переліку на порталі «Війна і санкції».

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Інформація, яку опублікувало НАЗК, неможливо знайти на офіційних сайтах аукціонних будинків, які займаються продажем творів мистецтва.

Доповнення

Роман Абрамович був присутнім на зустрічі путіна з російськими олігархами перед початком широкомасштабної війни рф проти України, де й обговорювались наслідки війни, в тому числі, майбутні санкції. Права саме на цю колекцію олігарх передав своїй колишній дружині за кілька тижнів до вторгнення рф в Україну, ймовірно для уникнення наслідків санкцій.

Цитата

“Маючи таку відкриту базу даних творів мистецтва, ми можемо запобігти їх обігу у галузі та використанню для обходу санкцій. Наша мета – вилучення цих артоб’єктів у підсанкційних осіб та їх продаж. Отримані кошти мають були використані для допомоги у відновленні України. Лише так можна забезпечити повернення таких творів до справжніх колекціонерів, які поважають їх справжнє значення, а не використовують як знаряддя злочину”, – заявив Голова НАЗК Олександр Новіков.

НАЗК закликає усіх відповідальних учасників артринку відкривати інформацію про об’єкти мистецтва, якими володіють російські олігархи, та користуватися даними порталу “Війна та санкції”. Таким чином ви можете уникнути здійснення операцій з такими творами, що можуть бути в подальшому кваліфіковані як обхід санкцій.

Переглянути колекцію можна за посиланням.

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