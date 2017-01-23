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Найчистіший у світі необроблений опал виставили у музеї Австралії

Найчистіший у світі необроблений опал виставили у музеї Австралії

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. На огляд у Південноавстралійському музеї в Аделаїді виставили найчистіший у світі необроблений опал "Полум'я Австралії", передає УНН із посиланням на ВВС.

Так званий шляхетний опал, знайдений 1946 року, майже не виставлявся на публіці і тривалий час зберігався у спеціальному сейфі, що охороняється.

Вартість каменю вагою 998 грамів становить приблизно 680 тисяч доларів.

Дві відполіровані поверхні опала виграють безліччю кольорів - від жовтого і зеленого до червоного.

За словами директора музею Брайана Олдмена, це дуже рідкісний камінь.

"Опал такої якості може утворитися лише у певних кліматичних умовах", - каже він.

Мільйони років тому внутрішнє море в Австралії випарувалося, і це створило особливі умови для появи опала, пояснив пан Олдмен.

Рідкісний опал знайшов біля міста Кубер-Педі в Австралії гірничовидобувник Волтер Бертрам. Його сім'я заробляла на життя торгівлею опалами, але "Полум'я Австралії" вона вирішила зберегти для майбутніх поколінь австралійців.

Син Бертрама Алан в бесіді з ВВС розповів, що сім'я виконує волю померлого батька і збирається зберегти камінь "як чудовий зразок світлого опала з Південної Австралії".

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